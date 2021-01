Grundwasserstände bleiben niedrig

Regen, Nieselregen, Schneeregen, Graupel – das Jahr 2020 ist ziemlich grau zu Ende gegangen und ganz ähnlich hat 2021 begonnen. Dabei zählt weiterhin jeder Tropfen, wenn die Grundwasserstände sich erholen sollen. Denn diese sinken seit 2014 leicht, aber kontinuierlich, und erreichten jeweils in den Spätsommermonaten 2018 und 2019 Tiefststände. Das zeigen beispielhaft die Zahlen einer Messstelle des Wasserversorgungsverbands Tecklenburger Land (WTL) in Lengerich, die nicht von der Wasserförderung beeinflusst wird.

Im Jahr 2020 hat es im Tecklenburger Land in etwa genauso viel geregnet wie im Jahr 2019. „Im Durchschnitt der fünf Messstellen lag der Niederschlag mit 774 Millimeter in 2020 in etwa auf dem Niveau von 2019“, erläutert Thomas Meyer , Kaufmännischer Leiter des WTL die Zahlen, die von den Wetterstationen der Wasserwerke des WTL stammen.

Der Blick auf die Jahresübersicht 2020 zeigt: Am meisten hat es im Februar geregnet. 184 Millimeter fielen da in der Spitze in Brochterbeck. Den geringsten Niederschlag im vergangenen Jahr verzeichnete der April: Nur sechs Millimeter in Brochterbeck und fünf in Dörenthe und Lehen bildeten den Tiefstwert.

„Wir starten also mit den gleichen Voraussetzungen wie in den vergangenen Jahren in das Jahr 2021." Thomas Meyer, Kaufmännischer Leiter des WTL

„Auffällig sind die hohen Niederschläge im August 2020 in Lengerich, Schollbruch und Brochterbeck“, merkt Thomas Meyer an. Am 15. August kam es dort zu einem räumlich eingegrenzten Starkregen, der am Wasserwerk Schollbruch 121 Millimeter erbrachte, während es einige Kilometer weiter mit 64 Millimetern in Lehen nur die Hälfte war. Die Freude darüber hält sich aber in Grenzen: „Aufgrund der hohen Wasserabflüsse trägt das nur eingeschränkt zur Grundwasserneubildung bei“, erläutert Meyer. „Da ist länger anhaltender, gleichmäßiger Niederschlag hilfreicher.“

Hoffnung machte dann der Dezember. „In Bezug auf die Niederschlagsmenge war das sicher ein für die Grundwasserbildung guter Jahresabschluss. Die Niederschläge waren etwa durchschnittlich, also für den Monat in Ordnung.“ Der meiste Regen fiel 2020 übrigens an der Messstelle in Lengerich mit 843 Millimetern. Im sehr trockenen Jahr 2018 waren es dort knapp 300 Millimeter weniger.

Die Gesamtniederschlagsmengen seien durchaus typisch für diese Region, erklärt Thomas Meyer. Und: „Die Grundwasserstände haben sich zur Messung Anfang dieses Monats jahreszeitenüblich erholt.“ An den Grundwassermessstellen in Lengerich, die nicht oder nur minimal von den WTL-Brunnen beeinflusst werden, sei zu erkennen, dass die Januarwerte etwa den Wasserständen der Jahre 2020 und 2019 entsprechen. „Wir starten also mit den gleichen Voraussetzungen wie in den vergangenen Jahren in das Jahr 2021.“

Eine nachhaltige weitere Erholung werde nur erreicht, „wenn entweder die nächsten Monate besonders nass werden und/oder die Niederschlagsverteilung im Jahr 2021 etwas gleichmäßiger wird“, erläutert Thomas Meyer. Im vergangenen Jahr sei es von März bis Mai/Juni doch dauerhaft sehr trocken gewesen.