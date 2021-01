Drei Personen sind bei einem Unfall am Sonntag auf der Herkenstraße verletzt worden, eine von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war ein 18 Jahre alter Tecklenburger mit einem Auto aus Lengerich kommend in Richtung Leeden unterwegs. Um 16.35 Uhr verlor er auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte damit gegen ein entgegenkommendes Wohnmobil. Dieses wurde von einer 50 Jahre alten Frau aus Münster gelenkt. Die Frau und der 18-Jährige erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein im Wagen des Tecklenburgers mitfahrender 19 Jahre alter Lengericher wurde schwer verletzt. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzen die Beamten auf 12 000 Euro. Der Löschzug Leeden der Freiwilligen Feuerwehr Tecklenburg war mit vier Fahrzeugen und 17 Kameraden im Einsatz. Sie nahmen die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe auf und leuchteten die Einsatzstelle aus.