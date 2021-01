Drei Filmabende waren ursprünglich für das Frühjahr geplant in der „Kulturkirche“ St. Christophorus. Der erste ist bereits dem Lockdown zum Oper gefallen. Zwei weitere Termine sind für den 26. Februar und den 26. März geplant. Die Organisatoren hoffen darauf, sie dann auch durchführen zu können.

Weitergemacht werde nun erst einmal mit den „Kulturhäppchen“, heißt es in einer Mitteilung er Verantwortlichen. Serviert wird ein „kurzer, aber knackiger“ Kommentar von Pfarrer Stefan Jürgens aus Ahaus auf der Online-Seite der Bistumszeitung kirche+leben, in dem er sich zum Synodalen Weg äußert. Das ist der zur Zeit laufende Reformprozess der katholische Kirche in Deutschland. „Da wir gute Kontakte zu Stefan Jürgens haben, hoffen wir, ihn demnächst für eine Lesung im Rahmen der „Kulturkirche“ St. Christophorus gewinnen zu können“, heißt es weiter in dem Pressebericht.

Erfreut ist das Team der „Kulturkirche“ zudem darüber, dass auf online auf kirche+leben im Januar ein Bericht über das Projekt „Kulturkirche St. Christophorus“ erschienen ist, denn das bedeute überregionale Aufmerksamkeit. Um auch in Corona-Zeiten Kontakt mit dem mittlerweile aufgebauten „Kundenstamm“ zu halten, verschickt die Gruppe einmal im Monat ein „Kulturhäppchen“. Darin enthalten sind Links zu Videos oder weitere Texte mit Tiefgang.

Gerne würden die Verantwortlichen die Vielfalt der „Kulturhäppchen“ noch steigern und bitten darum, Vorschläge einzusenden, auf die man in den kommenden Monaten zurückgreifen kann.