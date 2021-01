Ob sie nicht wollte oder sich nicht traute: Die Katze kam jedenfalls nicht freiwillig von ihrem Aussichtspunkt auf einem Baum herunter. Deshalb rückte die Freiwillige Feuerwehr am Montag um 19.20 Uhr zur Straße Altmanns Knapp aus.

Der Löschzug Tecklenburg war telefonisch über die Notlage alarmiert worden, berichtet die Feuerwehr. Die Katze hatte schon seit längerer Zeit in dem Baum gesessen und sich geweigert, ihn zu verlassen. Über eine Leiter an sie heranzukommen, war nicht möglich. Die Kameraden der Feuerwehr Lengerich wurden alarmiert und rückten mit der Teleskopmastbühne an. Sie holten den Stubentiger wieder sicher auf den Erdboden zurück. Im Einsatz befanden sich insgesamt zwei Fahrzeuge mit fünf Kameraden, teilt die Wehr mit.