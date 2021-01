Geld für Tablets und Server

„Bewilligt wie beantragt“ – diese frohe Botschaft, die Franz-Josef Kordsmeyer als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Tecklenburg dem Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) überbrachte, sorgte für große Freude an der Unesco-Schule. Der eingegangene Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Münster zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen umfasst über 123 000 Euro. Nach langer gemeinsamer Anstrengung wurde das vor vier Jahren verfasste 42-seitige Medienkonzept des Graf-Adolf-Gymnasiums in die technisch-pädagogischen Vorlagen des Antrags für den Digitalpakt transferiert. Das sei nun mit der Bewilligung der ersten Säule von Erfolg gekrönt, heißt es in einem Bericht des GAG.

Mit dem weiteren Anteil in Höhe von zehn Prozent, den der Schulträger aufzubringen hat, fließen am GAG bis zum Ende des Jahres 2022 nun mindestens 136 736,37 Euro in die technische Infrastruktur. Franz-Josef Kordsmeyer wertet die erfolgreiche Projektförderung als „ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Verwaltung“.

GAG-Schulleiterin Evelyn Futterknecht freut sich über die bevorstehende umfangreiche „Erstellung beziehungsweise Erweiterung des bestehenden IT-Netzwerks inklusive neuer Serverlösung“. So werden in der Schule nicht nur 21 Beamer, 30 Lautsprecher und 42 Tablets von der Projektförderung angeschafft, sondern auch 40 Set-Top-Boxen und 25 Access-Points. Die Installation von zehn PoE Switch 24G, einem PoE Switch 8G, einem Server und elf Serverschränken sei ebenso vorgesehen.

„Besonders die umfangreiche Netzwerkverkabelung in zwei weiteren Gebäudeabschnitten wird in Verbindung mit den bereits vorhandenen Glasfaseranschlüssen weitere technische Ressourcen bieten“, sagt Evelyn Futterknecht. Dadurch würden sich flächendeckend zusätzliche pädagogisch-didaktische Möglichkeiten eröffne. Der bereits gute mediale Standard im schulischen C-Flügel, dem Gebäudeabschnitt, in dem sich die Klassenräume der Jahrgänge 5 und 6 sowie einige Oberstufenräume befinden, kann damit weiter ausgebaut werden und diese Ausstattung gleichermaßen den beiden übrigen Gebäudeabschnitten, dem A- und dem B-Trakt, zukommen.

Die damit zu finanzierende neue informationstechnologische Grundstruktur bahnt für das GAG den angestrebten Weg für den umfassenden Einsatz von iPads. Auch kann dann das System iServ – als mit eigenen in der Schule installierten Servern über eine einfache Cloudlösung hinausgehend – für besondere Datensicherheit sorgen.

„Auch die Soforthilfe für die mobilen Endgeräte (80 Exemplare) für Schülerinnen und Schüler zum sozialen Ausgleich sind durch gemeinsame Anstrengungen von Schule und Schulträger bereits Mitte Oktober 2020 bestellt worden“, ergänzt Futterknecht. Die Endgeräte für die Lehrkräfte folgten auf dem Fuß.

Die derzeitigen Lieferengpässe hängen mit den Kapazitäten zusammen, die KoPart („Kommunal und Partnerschaftlich“) zur Verfügung stellen kann. Dieser Genossenschaft ist die Stadt Tecklenburg Mitte September 2020 beigetreten; doch teilt KoPart mit, dass „nach Angaben von Apple Deutschland die pandemiebedingten Störungen in den Produktions- und Lieferketten die Verzögerungen verursachen“, wodurch der für Anfang November 2020 angekündigte Liefertermin der iPads am GAG bereits mehrmals verschoben werden musste.

Erfreulicherweise hatte der Förderkreis der Freunde des Graf-Adolf-Gymnasiums der Schule schon vor einigen Jahren zwei iPad-Koffer gespendet, deren Inhalt nun im Rahmen der Distanzbeschulung als Leihgeräte an Schüler verliehen werden, die zuhause über kein eigenes Endgerät verfügen. So kann die Distanzbeschulung am GAG auch für sie erfolgreich verlaufen.

Nun freut sich die Schulgemeinschaft auf die Lieferung der bestellten iPads sowie die zeitnahe Umsetzung der ersten Säule des Digitalpakts.