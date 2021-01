Die Firmfeier der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen soll am 26. September wieder auf der Freilichtbühne Tecklenburg stattfinden. Ein halbes Jahr vorher beginnt die Vorbereitung. Alle Informationen gab es jetzt beim digitalen Informationsabend, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

Knapp 30 Jugendliche hatten sich zur Videokonferenz auf der Plattform Zoom eingeloggt. „Das entsprach unserer Erwartung“, resümierte Kaplan Ernst Willenbrink im Anschluss. Durch die halbstündige Informationsveranstaltung führte stellvertretend für das siebenköpfige Team Silvia Schwarze . Das Katechetenteam setzt sich aus den haupt- und ehrenamtlichen Akteuren zusammen. Neben Kaplan Ernst Willenbrink und Pater Hans-Michael Hürter begleiten Silvia Schwarze, Pia Ziegeler, Maximilian Tiemeyer, Lea und Martin Licher die Firmbewerber. Alle haben bereits die Firmvorbereitung als Katecheten oder Teilnehmer durchlaufen.

Anmeldungen bis zum 28. Februar

In diesem Jahr startet die Firmvorbereitung für die Jugendlichen aus Kattenvenne, Ladbergen, Ledde, Leeden, Lengerich, Lienen und Tecklenburg nach Ostern. Dann erhoffen sich die Katecheten auch wieder Gruppenstunden in Präsenz. Das Motto der Vorbereitung lautet „Ist da wer? Gott?!“. Auch zwei Ausflüge sind geplant: der Besuch der JVA in Lingen und ein konsumkritischer Stadtrundgang in Münster. „Am Ende der Firmvorbereitung möchten wir euch eine Grundlage geschaffen haben, um „ja“ zum Glauben und zur katholischen Kirche sagen zu können“, spricht Silvia Schwarze die jungen Erwachsenen an.

Bevor die Firmvorbereitung beginnt, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann bis zum 28. Februar im Pfarrbüro in Lengerich, Kolpingstraße 14, im Treffpunkt St. Michael in Tecklenburg, Brauerstraße 5, bei Pater Hürter in Ladbergen, Linnenkampstraße 32, und bei Familie Licher in Lienen, Kibben Himmel, abgegeben werden. Die ausgefüllte Anmeldung kann auch per E-Mail an schwarze@bistum-muenster.de gesendet werden.

Weitere Informationen zur Firmung gibt es unter www.firmung.stensen.de.