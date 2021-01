Strategie berücksichtigt alle Szenarien

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat jetzt eine Strategie mit Corona-Schutz-Empfehlungen entwickelt, die die Möglichkeit einer vorsichtigen Öffnung des Gottesdienstbetriebs ab dem 15. Februar aufzeigt. Am 25. Januar hatte die Konferenz der Superintendentinnen und Superintendenten mit Präses Annette Kurschus über ein Öffnungskonzept beraten, teilt der Kirchenkreis Tecklenburg mit. Die Empfehlungen eröffnen ein dreistufiges Szenario, das auch im heimischen Kirchenkreis in der Zukunft als Leitlinie für die Durchführung von Präsenzgottesdiensten dienen soll. Die Vorgaben:

Beibehaltung der Empfehlung für den Verzicht auf Präsenzgottesdienste für die Dauer des harten Lockdowns (auf jeden Fall bis zum 14. Februar).

Orientierung an den politischen Vorgaben der jeweils gültigen Corona-Schutz-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Künftig stärkere Berücksichtigung des regionalen Infektionsgeschehens.

Orientierung an der 50er-Inzidenzzahl.

Orientierung an der Inzidenzzahl

Das erste Szenario beschreibt die Situation einer Verlängerung oder Verschärfung beziehungsweise Wiederaufnahme des Lockdowns für ganz NRW. Für diesen Fall bleibt es bei der landeskirchlichen Empfehlung, auf alle Präsenzgottesdienste zu verzichten.

Das zweite Szenario befasst sich mit der Situation eines regionalen Lockdowns für einzelne Landkreise und kreisfreie Städte aufgrund einer verschärften Infektionslage. Auch für diesen Fall lautet die landeskirchliche Empfehlung, für die Dauer eines regionalen Lockdowns auf alle Präsenzveranstaltungen inklusive Gottesdienste zu verzichten.

Im dritten Fall geht es um die Situation ohne Lockdown. Dann orientiert sich das kirchliche Leben an den Inzidenzwerten in den Kommunen und an den örtlichen Gegebenheiten. Die praktische Ausgestaltung geschieht unter Beachtung der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung.

Für die gottesdienstliche Praxis werden konkret Richtwerte empfohlen.

Inzidenzwert über 100: Verzicht auf Gottesdienste in physischer Präsenz mit Ausnahme gottesdienstlicher Bestattungen.

Inzidenzwert über 50: Verzicht auf Gottesdienste in physischer Präsenz mit Ausnahme von Bestattungen. Wo Gottesdienste in physischer Präsenz dennoch verantwortet werden, wird eine situationsgerechte Feier empfohlen (liturgische Kurzform mit Schutzkonzept).

Inzidenzwert unter 50: Gottesdienste mit Schutzkonzept.

Das Öffnungskonzept gilt auch für die Bereiche Kirchenmusik, Konfirmandenarbeit, Gremienarbeit, Bildungsangebote, Gruppen und Kreise sowie weitere größere Veranstaltungen, teilt der Kirchenkreis mit. Über einem Inzidenzwert von 50 werden keine Präsenz-Veranstaltungen empfohlen, unterhalb dieser Marke können sie stattfinden.

„ Mit dem behutsamen Öffnungskonzept geben wir den Presbyterien für die Zeit ab dem 14. Februar einen Orientierungsrahmen an die Hand. Mit dem behutsamen Öffnungskonzept geben wir den Presbyterien für die Zeit ab dem 14. Februar einen Orientierungsrahmen an die Hand. “ Superintendent Andre Ost

In dem Papier heißt es: „Die Evangelische Kirche von Westfalen ist sich ihrer besonderen Verantwortung für den Schutz des Lebens und der Nächsten bewusst. Ziel aller beschriebenen Maßnahmen ist es, Infektionsrisiken zu minimieren, damit Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen nicht zu Infektionsherden werden und mit den bewährten Schutzkonzepten zugleich in einem geregelten Verfahren wieder aufgenommen beziehungsweise weitergeführt werden können.“

Die Empfehlungen der Landeskirche sollen den Gemeinden vor Ort helfen, verantwortliche Entscheidungen unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten sowie der Orientierung an den staatlichen Vorgaben zu treffen.

Superintendent André Ost sagt dazu: „Wir gehen mit der Situation weiterhin verantwortlich um. Wir sollten nur dann zu Gottesdiensten in unsere Kirchen einladen, wenn es einen stabilen Trend unterhalb der kreisweiten Sieben-Tages-Inzidenzzahl von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gibt. Andererseits nehmen wir wahr, dass es eine Sehnsucht nach Gottesdienstfeiern gibt. Darum suchen wir jetzt einen Ausweg aus der landeskirchenweiten Empfehlung zum kompletten Verzicht. Mit dem behutsamen Öffnungskonzept geben wir den Presbyterien für die Zeit ab dem 14. Februar einen Orientierungsrahmen an die Hand. Die Schutzkonzepte für die Kirchen sind auf den aktuellen Stand der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung zu bringen und den Ordnungsbehörden vorzulegen.“