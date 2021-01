Zu schnell vor dem Kindergarten „Pusteblume“ – Fahrverbote für 22 Temposünder

Lange haben sich die Kinder darauf gefreut und immer wieder nachgeschaut, wie es mit dem Neubau vorangeht. Nach den Weihnachtsferien war es dann endlich soweit: Der evangelische Kindergarten „Pusteblume“ hat nach zweijähriger Planungs- und Bauphase seinen Betrieb im neuen Gebäude aufgenommen – wenn auch eingeschränkt durch die Pandemie. Die Kinder spielen jetzt, verteilt auf drei Gruppen, in den großen und hell eingerichteten Räumen.

„Eltern und externe Interessierte haben wegen der Pandemie noch keine Chance, die Räumlichkeiten zu besichtigen, ebenso fiel das Einweihungsfest bislang der Pandemie zum Opfer. Es kann hoffentlich im Sommer nachgeholt werden“, heißt es in einem Bericht von Katharina Hinkel , der Vorsitzenden des Freundeskreises des Kindergartens.

Die Räume und besonders der eigene Bewegungsraum würden aktuell intensiver genutzt, da der gesamte Außenbereich noch nicht fertiggestellt sei.

Leider gebe es aktuell für die bringenden und abholenden Eltern sowie die Erzieher keine Parkmöglichkeiten an der Einrichtung. Viele nutzen, neben dem Schotterparkplatz an der Schule, auch den Seitenstreifen unterhalb des Kindergartens. „Hier ist zu den Stoßzeiten also besondere Vorsicht geboten“, mahnt die Vorsitzende zu Achtsamkeit.

Bereits vor Weihnachten wurde das Ortseingangsschild von den zuständigen Behörden versetzt und die bestehende 30er Zone von der Grundschule bis zum neuen Kindergarten verlängert. „Die Elternvertreter und Mitarbeiter des Kindergartens sehen hier einen sehr großen Gefahrenpunkt, da sich leider sehr viele Autofahrer nicht an das vorgegebene Tempolimit halten. Daher wurde die Polizei des Kreises Steinfurt mit der Bitte um Überwachung, auf diese Gefahr aufmerksam gemacht, so dass hier bereits an mehreren Tagen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt wurden und auch zukünftig geplant sind“, teilt Katharina Hinkel mit. Ebenso hat die Stadt Tecklenburg kurzfristig eine digitale Geschwindigkeitsanzeige aufgestellt, um so die Aufmerksamkeit der Autofahrer zusätzlich zu erhöhen.

Geschwindigkeitsmessungen

Der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt hat aufgrund der Beschwerden von Anliegern und Eltern an drei aufeinanderfolgenden Tagen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Das Ergebnis: Insgesamt hat es 703 Verstöße gegeben. Damit hat sich etwa jeder vierte Fahrzeugführer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Von den Verkehrssündern waren in dem Bereich 177 mit einer Geschwindigkeit von 54 bis 79 Stundenkilometern unterwegs. 22 von ihnen erwartet jetzt ein vierwöchiges Fahrverbot, weil sie mit 64 Stundenkilometern oder schneller gemessen wurden, teilt die Polizei mit.

Besonders prekär ist die Lage für die Eltern der Kita. Durch Baumaßnahmen können die Parkplätze an der Kita nicht genutzt werden. Deshalb müssen die Eltern auf einen Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straße ausweichen und diese mit ihren Kindern überqueren, um zur Kita zu kommen. Die Polizei Steinfurt appelliert eindringlich an die Kraftfahrzeugführer, sich mit Rücksicht auf Fußgänger, insbesondere Kinder, an die Geschwindigkeitsbeschränkung an Schulen und Kindergärten zu halten, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Polizei.

Durch die Interessengemeinschaft (IG) Leeden wurde außerdem bei der Stadt angeregt, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit bereits deutlich vor dem Ortsschild auf 50 Stundenkilometer gesenkt wird. Dadurch bleibe den Autofahrern aus Ledde kommend mehr Reaktionszeit. Dazu gab es im Jahr 2019 bereits Gespräche zwischen der Stadt Tecklenburg und dem Träger. Da es sich hier aber um eine Landesstraße handelt, sind viele Abstimmungen notwendig.

Katharina Hinkel appelliert an die Autofahrer: „Bitte achten sie darauf, das vorgegebene Tempo 30 einzuhalten. Die Situation ist aktuell durch die steile, unwegsame Zufahrt und viele Baustellenfahrzeuge sehr unübersichtlich. Hier ist wirklich absolute Achtsamkeit gefordert.“ Wann das Außengelände inklusive Zufahrt und Parkmöglichkeiten fertiggestellt sein wird, ist aufgrund der Witterung und Corona nicht absehbar. Der beauftragte Architekt und Investor hoffen jedoch, dass die Zu- und Abfahrt bis Mitte Februar fertiggestellt sein wird.