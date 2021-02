Wie gelingt Meinungsbildung im digitalen Raum? Wie gehen die Menschen mit gegensätzlichen Ansichten um? Woran erkennt man Falschinformationen im Internet? Und welche Kompetenzen benötigen Kinder und Jugendliche? Zum bundesweiten Aktionstag „Safer Internet Day“ am 9. Februar thematisiert die EU-Initiative „klicksafe” die Meinungsbildung zwischen Fakt und Fake.

Die evangelische Jugendbildungsstätte Tecklenburg (JuBi) beteiligt sich nach eigenen Angaben mit Online-Aktionen, Workshops und einer Online-Sprechstunde für alle Jugendlichen, Eltern, Lehrer und Fachpublikum am „Safer Internet Day“. Bei „JuBi Online“ bietet Medienpädagoge Leo Cresnar zusammen mit dem Team der JuBi über die Plattformen „Wonder.me“ und „Zoom“ sowohl kleine Workshops als auch eine „digitale Sprechstunde“ für Eltern an. Dabei können Interessierte Infos zu Instagram und Co bekommen, sich aber auch ganz persönlich (und auf Wunsch anonym) melden, wenn sie Fragen zur Mediennutzung ihrer Kinder zwischen acht und 14 Jahren haben.

Infos zu Instagram und Co.

Folgende Workshops werden angeboten: „Zoom für Anfänger“: Früher gab es Skype, um mit Menschen digital in Kontakt zu kommen. Heute gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, um mit Freunden zu sprechen oder Sitzungen durchzuführen. Zoom ist eine der größten Plattformen, die zudem einfach zu bedienen ist. Wie das mit Android-Smartphone, Tablets oder Laptop und PC funktioniert, erfahren die Teilnehmer.

„Mama, ich kann jetzt nicht!“: Was sind eigentlich „Online-Spiele“? Warum kann man bei diesen Spielen nicht pausieren? Die kurze Einführung in die Welt der Online-Spiele dauert rund 15 Minuten.

„Discord, der Treffpunkt aller Gamer“: Discord ist eine beliebte App unter Jugendlichen zum gemeinsamen Quatschen. Die kurze Erklärung der grundlegenden Funktionen und Arbeitsweise von Discord dauert 15 Minuten.

„Mein erster eigener Gaming-PC“: Was heißt es eigentlich, wenn man sich selbst einen Gaming-PC baut? Was ist zu beachten?

Die Workshopsbeginnen am Dienstag, 9. Februar, ab 15 Uhr. Ende der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr. Ansprechpartner in der JuBi Tecklenburg ist Leo Cresnar (cresnar@jubi-te.de, 0 54 82/68 190. Weitere Informationen: www.jubi-te.de und www.zfmk.online.