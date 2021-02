Behutsam und mit aller gebotenen Vorsicht des strengen Schutzkonzepts will das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Tecklenburg in der kommenden Woche zum Präsenzgottesdienst zurückkehren.

Das Presbyterium diskutiert regelmäßig in Zoomkonferenzen die aktuelle Situation. „Die Infektionslage zeigte sich so gefährlich, dass wir der Empfehlung der Landeskirche gefolgt sind und auf alle Präsenzgottesdienste seit dem dritten Advent verzichtet haben. Damit wollten wir ein Zeichen der Solidarität und der Nächstenliebe setzen“, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

„ Die Infektionslage zeigte sich so gefährlich, dass wir der Empfehlung der Landeskirche gefolgt sind und auf alle Präsenzgottesdienste seit dem dritten Advent verzichtet haben. Die Infektionslage zeigte sich so gefährlich, dass wir der Empfehlung der Landeskirche gefolgt sind und auf alle Präsenzgottesdienste seit dem dritten Advent verzichtet haben. “ Mitteilung der Kirchengemeinde

Nun hat sich der Inzidenzwert in der Region um 50 stabilisiert. „Deshalb entscheiden wir neu – was wir zeitnah auch zurückrufen könnten, wenn sich durch einen großen Ausbruch oder eines der mutierten Viren die Sachlage plötzlich wieder verschlechtern sollte. Unsere Präsenzgottesdienste beginnen wir mit einem kleinen Format, bei dem wir auch sonst eine überschaubare Zahl an Besuchern erleben“, heißt es weiter.

Am 17. Februar (Aschermittwoch) um 18.Uhr startet die erste Passionsandacht in der Stiftskirche in Leeden. Diese Kirche ist bei der derzeitigen Witterungslage am leichtesten zu erreichen. „In den Passionsandachten werden wir uns mit Passionsliedern aus England beschäftigen, gerade weil der Gemeindegesang weiter unterbleiben muss. Orgelmusik verbreitet – unseres Wissens – keine Viren“, so die Kirchengemeinde. „Durch alle Zeit strahlt hell das Kreuz“ heißt der Leitfaden der Passionsandachten 2021 in den sechs Wochen vor Karfreitag. Sie finden wechselnd in der Stadtkirche Tecklenburg und in Leeden statt.

Der ersten Sonntagsgottesdienst soll am 21. Februar um 10 Uhr in der Stadtkirche Tecklenburg gefeiert werden. Dabei sind medizinische Masken zu tragen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage (www.ek.te.de) und im Gemeindebrief, der Ende Februar erscheinen soll.