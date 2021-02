Glück im Unglück haben am Mittwoch die beiden Insassen dieses Lkw gehabt: Sie konnten sich aus dem Führerhaus befreien, nachdem ihr Wagen auf ein Feld gekippt war. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr auf der Osnabrücker Straße in Ledde in Richtung Tecklenburg. Aus noch nicht geklärten Gründen geriet der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf die aufgeweichte Böschung, die aufgrund des Gewichtes nachgab, so dass der Lkw langsam umkippte und auf dem Feld liegen blieb. Die Löschzüge Ledde und Tecklenburg sicherten die Unfallstelle. Die Osnabrücker Straße war gesperrt.