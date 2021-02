„Trostlos“ sah das Kneipp-Tretbecken am Dorfteich nach Angaben der Interessengemeinschaft Leeden (IGL) noch vor einigen Tagen aus. Das konnte sich das Kneipp-Becken-Pflegeteam nicht länger mit ansehen und hat daher bei den warmen Temperaturen kurzfristig der Anlage einen Frühjahrsputz verpasst.

„Weil es im Winter nicht genutzt und offenbar diverser Unrat wie Gras, Zweige und Schilf in das Becken geworfen wurde, hatten sich Algen gebildet und das ansonsten klare Wasser in eine grünliche Brühe verwandelt“, beschreibt der IGL-Vorsitzende Gerhard Wellemeyer die saisonal bedingte Umwandlung in eine Art Feuchtbiotop. „Dort hatten sich inzwischen zehn Krebse angesiedelt“, fügt er hinzu.

Eigentlich beginnt das Kneipp-Becken-Pflegeteam erst im März mit einer Grundreinigung, aber „in Anbetracht der aktuell frühlingshaften Temperaturen haben wir uns dann kurzfristig zu einem Intensiv-Pflege- und Reinigungseinsatz getroffen“, vermelden die ehrenamtlich Aktiven.

Zunächst wurden die zehn Krebse in den Dorfteich umgesiedelt, dann der pflanzliche Unrat entfernt, das trübe Wasser abgelassen „und die gesamte Fläche des Tretbeckens mit einem Hochdruckreiniger abgesprüht“, heißt es seitens der IG. Hartnäckigen Algenbefall entfernten die Ehrenamtlichen mit einem Spachtel.

Nach rund zwei Stunden Arbeitseinsatz freuten sich Rolf Brinkering, Stefan Käsekamp, Gerhard Wellemeyer und Dieter Witte, die mit Hartwig Kohnhorst und Hermann Schürmann das Pflegeteam bilden, „dass das Tretbecken jetzt wieder blitzsauber ist und damit allen Kneipp-Freunden ab sofort zur Verfügung steht“.