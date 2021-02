Zerstörung statt Rückschnitt?

„Die Pflege von kommunalen Grünflächen sollte auf den Prüfstand gestellt werden. Eine Art der Pflege, wie sie im vergangenen Jahr am Regenrückhaltebecken in Brochterbeck ausgeführt wurde, ist nicht hinnehmbar. Statt Rückschnitt gab es Zerstörung.“ Das mahnte Marielies Saatkamp in der jüngsten Sitzung des Stadtrates in ihrer Haushaltsrede an. Und dann das: Wieder einmal gab es diese „Pflege“ der besonderen Art.

Am Dienstagmorgen wurde sie über die Maßnahme am Regenrückhaltebecken informiert und hat sich die „Bescherung“ angesehen. Bereits vor einem Jahr habe es das Problem gegeben, dass im Frühjahr sehr unsanft „gepflegt“ wurde, es gab keinen Rückschnitt der Gehölze, sondern Gehölze und Bäume werden abgekniffen und dabei zerstört. „Damals wie heute habe ich Bilder an die Stadt geschickt“, berichtet sie. Vor einem Jahr habe es eine Einigung in interfraktioneller Runde gegeben, dass die ANTL (Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land) das Gelände pflegt. Dort sei man einigermaßen erstaunt und verärgert, und alles, was letztes Jahr klar war, anscheinend nichts gilt, teilt Marielies Saatkamp mit.

Das sieht Bernd Pieper , Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen und Umwelt, anders. Er könne sich vorstellen, dass die ANTL die jährliche Winterpflege übernehme. Den großen Rückschnitt allerdings, der jetzt fällig war, müsse ein Forstunternehmen vornehmen.

Pieper erläutert den Hintergrund: Es handele sich um zwei Hochwasserschutzbecken, die 1995 errichtet worden seien. Die Kosten: 500 000 Euro. 400 000 Euro kamen als Fördermittel vom Land. Ziel sei es, Brochterbeck vor Hochwasser zu schützen. Und zwar vor einer Extremwetterlage mit einer maximalen Regenzulaufmenge von 2054 Litern pro Sekunde wie bei der Oderflut. Damit die Staumenge von 9700 Kubikmetern Wasser Wasser gewährleistet bleibe, müsse am Beckenrand alle zehn bis 15 Jahre gründlich abgeholzt werden. Durch den Naturwuchs an den Böschungen verliere man Volumen.

Bei einer Kontrolle durch die Untere Wasserbehörde des Kreises sei vor zwei Jahren festgelegt worden, dass ein gründlicher Rückschnitt erfolgen müsse. Was an den beiden Becken im vergangenen und in diesem Jahr geschehen sei. Die Stadt habe hier eine „Ewigkeitsverpflichtung“ Würden die Maßnahmen nicht erfolgen, drohe die Rückzahlung des Landeszuschusses inklusive Zinsen. Es gebe keine Alternative zur Abholzung. „Wir kommen nicht darum herum.“

Das beauftragte Unternehmen kneife die Krone heraus und schneide den Stumpf ab, erläuterte Pieper weiter. Und wie sich im vergangenen Sommer gezeigt habe, würden die Becken von der Natur zurückerobert.

Das Abkneifen ist eine Sache, die Marielies Saatkampf kritisiert. Dadurch würden die Bäume zerstört. Da müsse man vorsichtiger sein. Sie fragt sich außerdem, warum, alle 15 Jahre solch eine Maßnahme erfolge. „Warum nicht jedes Jahr?“ Dann aber mit mehr Gefühl für die Natur. So wie jetzt wolle man es nicht haben, da sei man sich in einer interfraktionellen Runde einig gewesen. Zumal es sich um ein Naherholungsgebiet handele. Im Ausschuss für Umwelt, Kultur und Tourismus werde das ein Thema.

Dass sich seitens der Stadt etwas ändert bei der Naturpflege, das hofft auch Hans-Jakob Merkens von der ANTL. Man habe der Stadt angeboten, die Pflege zu übernehmen, wie es bereits am Amselweg in Brochterbeck der Fall sei, und zwar ehrenamtlich, betont Merkens. „Wir haben eine tolle Aktiventruppe.“

Er sei schon im vergangenen Jahr wütend gewesen über die erste Aktion am Hochwasserschutzbecken, erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Flächen müsse man anders pflegen, sukzessive alle zwei bis drei Jahre. Am Amselweg sei der Erfolg zu sehen, wenn sich dort Bekassinen niederließen und Arten gedeihen, die auf der Roten Liste stehen.

Merkens kritisiert zudem, dass mit einem Kneifer gearbeitet werde. Der drücke auf die Stämme, die bis zur Wurzel aufplatzen. Zwar würden sie wieder austreiben, „doch in fünf bis sechs Jahren platzt die Wurzel auseinander“. Auch für die Tierwelt habe es Folgen. Merkens nennt ein Beispiel von einer Fläche an der Straße „Up de Woote“. Dort habe ein Eisvogel zwei Jahre lang nicht gebrütet, „Weil alles weggeschlagen worden ist“.