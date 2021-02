Ein Obstbaum wächst nicht von allein. Mit regelmäßigem Schnitt abgestimmt auf die Baumart kann der Wuchs gesteuert werden. In einem Seminar, das die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land anbietet, erklärt der Referent die Grundlagen einer Krone und wie Äste stabil aufgebaut werden. Es wird vermittelt, wie und zu welcher Zeit der Schnitt der verschiedenen Obstarten durchzuführen ist und welches Werkzeug dafür verwendet wird. Dieser Kursus wendet sich an alle, die sich in das Abenteuer Obstpflege stürzen wollen und zunächst genug Hintergrundwissen benötigen.

Wer noch Anleitung braucht oder spezielle Fragen zu verschiedenen Schnittmaßnahmen hat, ist in diesem Kursus richtig, schreibt die ANTL. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit zum Selbst-schneiden von Jung- und Altbäumen. Sie werden dabei durch fachkundigen Rat unterstützt und können sich über verschiedene Situationen austauschen. Hinweise auf den aktuellen Stand der Entwicklung in der Obstbaumpflege runden den Kurs ab.

Hintergrundwissen

Mitzubringen sind wetterangepasste Kleidung und eventuell vorhandenes Werkzeug (Ast-Schere, Säge) und persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Brille).

Der Kursusleiter Andreas Beesten ist seit mehreren Jahren im Obstbaumschnitt selbstständig tätig und ist zertifiziert durch den Pomologen-Verein (Garten- und Obstbaukunde).

Termin ist am Samstag, 13. März, von 10 bis 16.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 30 Euro pro Person. Treffpunkt ist das Naturschutzzentrum Sägemühle der ANTL, Bahnhofstraße 73.

Anmeldung per E-Mail an beesten@obstbaumschnitt-muensterland.de oder unter 01 57/74 97 204. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Kursus nur unter den zum Veranstaltungstermin gültigen Bestimmungen der Coronaschutzverordnung NRW stattfindet.