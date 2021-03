Auf den drei Talbrücken der Autobahn 1 in Tecklenburg (Exterheide, Smanforde, Habichtswald) rollt der Verkehr seit Dezember wieder ohne Baustellen. Mit den letzten „Aufräumarbeiten“ der gut fünfjährigen Bauphase ist das Amtsgericht Tecklenburg beschäftigt – in Form zahlreicher Bußgeldverfahren. In einer Vielzahl dieser Fälle haben sich Verkehrsteilnehmer zu verantworten, die sich während der Bauphase nicht an die in diesem Bereich geltenden Geschwindigkeitsvorgaben gehalten haben.