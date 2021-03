„Rassismus in Kinderbüchern“ ist der Titel einer Online-Veranstaltung, zu der die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Tecklenburg Menschen, die in pädagogischen Bereichen arbeiten, und weitere Interessierte einlädt. Das Online-Seminar findet laut Pressemitteilung am Donnerstag, 18. März, von 14 bis 17.30 Uhr in Kooperation mit dem Verein Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit statt. Referent ist Dr. Felix Riedel . Der Ethnologe arbeitet als politischer Bildungsreferent und hat über Medienpropaganda geforscht.

„Viele unserer populären Kinderbücher sind in einer Zeit geschrieben worden, in der Menschen mit dunklerer Hautfarbe systematisch unterdrückt wurden. Das schlägt sich in Text, Inhalt und Bildern nieder. Und viele werden heute noch geschrieben und gezeichnet in einer Weise, die Menschen kollektiv lächerlich macht. Rassismus hat dabei viele Strategien: Nicht nur die offene Abwertung, sondern auch die Idealisierung und die lustigen Schwänke können ausgrenzend wirken“, beschreibt er die Inhalte.

Der Vortrag mit anschließenden Workshops führt in die Geschichte rassistischer Karikaturen ein und zeigt anhand aktueller Beispiele Möglichkeiten der Prävention und Intervention an Bibliotheken, Schulen, Kindertagesstätten und im Kinderzimmer auf. Dazu gehören Antworten auf viele Fragen. Was für Bezeichnungen werden heute als kränkend empfunden? Wie schreibt man ohne Rassismus? Wie kann man rassistische Kinderliteratur umschreiben? Gibt es Beispiele für historisch-kritische Editionen? Kann man mit Kindern rassistische Passagen kritisch diskutieren?

Die Online-Fortbildung dauert drei Stunden, ist kostenfrei und wird angeboten über die Plattform Zoom. Es sind noch Plätze frei.

Weitere Informationen und verbindliche Anmeldungen bei der Evangelischen Erwachsenenbildung Tecklenburg (E-Mail erwachsenenbildung@jubi-te.de).