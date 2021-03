Der Arbeitskreis Geschichte im Geschichts- und Heimatverein (GHV) Tecklenburg weist in einer Pressemitteilung auf Änderungen in seinem Jahresprogramm hin, die durch die Corona-Pandemie erzwungen wurden.

Verschoben wird der für den 24. März geplante Vortrag von Dr. Thomas Schürmann (Cloppenburg) über das Thema „Bergbaukultur im Spiegel lebensgeschichtlicher Erfahrungen“. Diese Veranstaltung ist auf den 5. Mai verlegt worden, was nach Absprache mit dem Referenten möglich war.

Am 2. Juni steht weiterhin der Besuch von Gisbert Strotdrees im Veranstaltungsprogramm. Der Münsteraner wird über „Die ländliche Lebenswelt – Alltagskultur im Tecklenburger Land 1950 bis heute“ referieren.

Der kombinierte Vortrag von Dr. Christof Spannhoff und Dr. Alfred Wesselmann – „Doppelrevolution auch im Kreis Tecklenburg“ – findet voraussichtlich am 18. August statt. Der ursprüngliche Termin am 13. Januar hatte abgesagt werden müssen. Zu allen Vorträgen soll eine inhaltliche Vorschau angeboten werden, kündigt der Verein an.

Die im vergangenen Jahr terminierten Vorträge konnten nicht alle und nicht im vorgesehenen Rhythmus gehalten werden. Die Manuskripte liegen dem Geschichts- und Heimatverein vor, der sie in den nächsten Wochen zum Druck bringen wird. Die „Wegmarken in der Geschichte der Grafschaft und des Kreises Tecklenburg“ können, so der derzeitige Stand, am 5. Mai in Verbindung mit dem Vortrag von Thomas Schürmann angeboten werden.