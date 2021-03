Wo im Mittelalter getöpfert wurde

Seine Entstehung lässt sich heute recht gut rekonstruieren. Sein erster Bestandteil „Pötter“ meint im Niederdeutschen den Töpfer, ist also eine Ableitung vom niederdeutschen Wort „Pott“ für den Topf. Es handelt sich folglich um einen Berufsnamen. Ein „Potter“ erscheint gemeinsam mit einem weiteren „Potter Hinrick“ bereits 1545 im Tecklenburger Knechtegeldregister unter den Leedener Einwohnern. Die Flurbezeichnung Pötterfeld muss aber älter sein. Ihre Ursprünge führen wahrscheinlich bereits ins 13. Jahrhundert zurück. Das haben archäologische Entdeckungen seit 1972 erbracht. Damals fand man im Habichtswald größere Abwurfhalden einer mittelalterlichen Töpferei.

1976 brachten die Altertumsforscher – neben den Resten mehrerer Brennöfen unterschiedlicher Form – zudem einen gut erhaltenen Töpferofen aus handgestrichenen Ziegeln ans Tageslicht. Ein bis heute sensationeller Fund. Denn es handelt sich bei dem Objekt nicht nur um eines der ältesten erhaltenen Zeugnisse für die Verwendung von Ziegelsteinen in der Region, sondern auch um den besterhaltenen spätmittelalterlichen Töpferofen in ganz Nordeuropa. Heute kann das gut 675 Jahre alte Stück im LWL-Indus­triemuseum Ziegelei Lage betrachtet werden. Um ihn erhalten zu können, wurde der Ofen 1977 im Block geborgen, im Landesmuseum in Münster freigelegt und restauriert. Er besteht aus Ziegeln im Format 30 mal 16 mal 7 Zentimeter und besitzt eine überwölbte Brennkammer.

Nachdem im Jahr 1240 das Kloster Leeden von den Tecklenburger Grafen gegründet worden war, siedelte man in dessen Umfeld auch Handwerker an. Zu diesen werden auch die Töpfer gehört haben, die gut zwei Kilometer von der geistlichen Einrichtung entfernt im Habichtswald ihre Werkstatt einrichteten. Die unmittelbare Nähe zu einem Gehölz lässt sich durch den Brennholzbedarf der Töpferei erklären. Außerdem gab es im Habichtswald Tonvorkommen von hoher Qualität. Der Leedener Rohstoff ist besser zum Töpfern geeignet als der, den die bekannten Töpfereien in Ochtrup verwendet haben. Gut ein Jahrhundert – bis Mitte des 14. Jahrhunderts – wurde am Habichtswald ein breites Spektrum an Töpferwaren hergestellt. Das beweisen die Abwurfhalden, die aus den misslungenen Produkten und Fehlbränden bestanden. Bemerkenswert ist die Vielfalt der hergestellten Ware: Spinnwirtel (Handspindel), Webgewichte, Lichtstöcke, Gebrauchs- und Miniaturkeramik, ferner ein großes Sortiment an keramischem Spielzeug, vor allem kleine Figürchen, detailgetreue Pferdedarstellungen mit und ohne Reiter, Murmeln oder Miniaturgefäße.

Möglicherweise ging die Töpferei durch die Pestwelle um 1350 und die unruhige Zeit der Tecklenburger Fehde in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ein. Ab 1400 finden sich Spuren einer anderen Töpferei gut einen Kilometer westlich der alten Werkstätte. Aber die Namen haben überdauert: Neben dem Pötterfeld entspringt im Bereich der mittelalterlichen Töpferei darüber hinaus der Pötterbach. Auf einer Karte von 1894 werden zudem der Potthügel und der Pottkamp genannt. Um 1600 entstand dann im Pötterfeld am Habichtswald eine Ziegelei, die bis in das 19. Jahrhundert hinein Bestand hatte.

Zeitweilig wirkte dort auch der Glockengießer Johann Hermann Schallenberg, der um 1663 geboren wurde, 1699 in die Ziegelei einheiratete und auf dem Pötterfeld ebenfalls seine Werkstatt gehabt haben dürfte. Von ihm zwischen 1690 und 1708 gegossene Glocken sind heute aus Buitenpost (Friesland/Niederlande) Posthausen (Landkreis Leer), Gravenhorst, Burgsteinfurt und Oythe (Stadt Vechta) bekannt.