Schweren Herzens sagt der Geschichts- und Heimatverein (GHV) nach 2020 auch das Osterfeuer 2021 ab. Die Verantwortlichen hatten bis zuletzt darauf gehofft, dass es nicht zu einer dritten Pandemie-Welle kommen würde und daher schon umfangreiche und in diesem Jahr besondere Vorbereitungen getroffen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Dazu war für die ökumenische Andacht auch die Freilichtbühne reserviert worden, der Fackelzug sollte durch die Brauerstraße und den Kurpark zum Handal gehen. An die hygienischen Vorgaben, Mund-Nase-Schutz und Abstand, der durch die mitgeführten Fackeln auf dem Weg unproblematisch wäre, war auch gedacht worden und am Feuer sollten keine Getränke und kein Imbiss angeboten werden. Es tut dem Vorstand besonders für die oft weit über 100 Kinder leid, die in den zurückliegenden Jahrzehnten regelmäßig von Nah und Fern kommend den schon seit 1852 in Tecklenburg nachgewiesenen Brauch mit Begeisterung wahrgenommen haben.

Seit 1852 in Tecklenburg nachgewiesener Brauch

Nachdem infolge der Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs das Osterfeuer nicht regelmäßig abgebrannt wurde, übernahm der GHV ab 1978 in Abstimmung mit den beiden Kirchengemeinden die Verantwortung für die öffentliche Veranstaltung. Seit 1991 werden die Andacht und das Anzünden des Holzstoßes am Ostersonntag mit einem Fackelzug verbunden – nunmehr also seit 30 Jahren. Seit 2008 bilden die von den Pfadfindern eingesammelten Weihnachtsbäume den Grundstock des Feuers. Es bleibt die Hoffnung auf einen neuen Anlauf im nächsten Jahr.