Die Tage werden länger, zarte Frühblüher weben einen bunten Teppich über den Waldboden und auch das Zwitschern der Vögel verkündet, dass die Natur erwacht ist. Ob im heimischen Garten oder während einer Wandertour im frühlingshaften Tecklenburger Land: Ein Picknick im Grünen ist wie ein Kurzurlaub für zwischendurch. Es macht Freude, entspannt und entführt sanft aus dem oft stressigen Alltag. Darauf weist der Verein Tecklenburger Land Tourismus hin.

Dass ein Osterpicknick sogar helfen kann, lokale Händler vor Ort zu unterstützen, weiß Berit Graw : „Wir haben uns im Dezember vergangenen Jahres an der münsterlandweiten Aktion „Verschenke ein Picknick“ beteiligt und rustikale Holzkisten mit lokalen Spezialitäten gefüllt. Dazu gab es 17 Tourenvorschläge auf unseren Premium-Wanderwegen. Die große Nachfrage hat uns darin bestärkt, zu Ostern eine zweite Picknickkisten-Verkaufsaktion nach dem Motto `Aus der Region für die Region´ zu starten“.

Aus der Region für die Region

Die Osterkiste des Tecklenburger Land Tourismus enthält kulinarische Leckereien regionaler Erzeuger in zwei Varianten: herzhaft und deftig oder herzhaft und süß. „Und da sie zusätzlich mit dem praktischen Pocket-Wanderführer „Teutoschleifen/Teutoschleifchen“ und mit einem faltbaren Outdoor-Sitzkissen gefüllt ist, gibt es ein lauschiges Picknickplätzchen quasi gleich mit dazu“, so Graw.

Ob für ein Picknick mit Freunden, als Geschenkidee oder Osterüberraschung: Die limitierten Picknickkisten gibt es zum Preis von 48,90 Euro im Hofladen Hof Löbke, Alstedder Straße 148 in Ibbenbüren-Laggenbeck beziehungsweise in der Geschäftsstelle des Tecklenburger Land Tourismus, Markt 7 in Tecklenburg. Dazu muss ein Click and Meet-Termin vereinbart werden unter 0 54 82/92 91 82 oder info@tecklenburger-land-tourismus.de.