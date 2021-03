Das neue Tecklenburg Journal 2021 ist erschienen. Auf insgesamt 42 Seiten findet der Gast wieder Neues, Wissenswertes und Altbewährtes.

Die Broschüre enthält vielfältige Informationen über die Festspielstadt Tecklenburg und ihre Ortsteile Ledde, Leeden und Brochterbeck mit Angeboten rund um Natur, Kultur und Gesundheit. Wandern und Radfahren sind ebenso Themen wie auch Übernachtungs- und Gastronomieangebote, Aktivthemen und Tipps für eine individuelle Urlaubsgestaltung. Auch die Teutoschleifen und Teutoschleifchen werden kurz beschrieben und die historischen Sehenswürdigkeiten finden Erwähnung. Außerdem gibt es Straßenkarten der vier Ortsteile zur besseren Orientierung. Zu jedem Themenbereich gibt es besondere Tipps und Angebote. Interessierte können zudem unter vielen Stadtführungen wählen, die verschiedenen Themen zugeordnet sind.

Viele Tipps

Das Tecklenburg Journal liegt zur Mitnahme in Tecklenburg am Haus des Gastes, Markt 7, bereit. Alle Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe werden gebeten, sich den neuen Tecklenburger Prospekt im Haus des Gastes je nach Bedarf in entsprechender Stückzahl kostenlos abzuholen, damit er auch den Gästen in den Betrieben in einer ausreichenden Menge zur Verfügung steht. Die Tecklenburg Touristik bittet die Betriebe um Terminabsprache. Erreichbar ist sie montags bis freitags jeweils von 9 bis 13 Uhr ( 0 54 82/93 890, E-Mail info@tecklenburg-touristik.de). Das Haus bleibt bis zum 28. März für den Besucherverkehr geschlossen.