Überraschende Ideen für das Osterfest

Weithin sichtbar ist das Banner an der Ledder Dorfkirche: Es trägt die Botschaft des wichtigsten christlichen Festes, des Osterfestes, von innen nach außen, weil die evangelische Kirchengemeinde in ihren vier Kirchen bewusst auf Präsenzgottesdienste verzichtet. „Es ist uns nicht leichtgefallen, diese Entscheidung zum zweiten Mal für ein Osterfest zu fällen. Wir richten dabei unseren Blick nicht auf das, was erlaubt wäre, sondern auf das, was heilsam ist: die Beschränkung unserer Kontakte, solange wir unseren Nächsten in dieser Pandemie gefährden könnten, ein umsichtiges Verhalten, das dem Mitmenschen dient. Darauf weist die Kirchengemeinde in einem Pressebericht hin.

„Dieser Verzicht tut unserem Gemeindeleben weh. Gut, dass wir uns in ökumenischer Solidarität mit unseren katholischen Geschwistern verbunden wissen“, heißt es weiter.

Osterbotschaft

Seit die Inzidenz-Kennzahlen stark und unaufhörlich angestiegen sind, haben sich auch in der evangelischen Kirchengemeinde Tecklenburg Mitarbeitende an die Arbeit gemacht, um die Osterbotschaft kontaktarm an den Mann, die Frau und an Kinder zu bringen: Jesus Christus – Er trug unsere Leiden – trug sie hindurch ins Osterlicht der Auferstehung.“ Vermittelt wird das auch digital (www.ek-te.de). Zudem kann die Osterandacht am Telefon gehört werden ( 0 54 82/ 29 69 872).

Analog lädt die Kirchengemeinde dazu ein, den corona-konformen Osterspaziergang an einer der vier Kirchen entlang zu wählen. In der Morgenfrühe grüßen Ostergeläut, Feuerschale und die großen Osterkerzen. Das Osterevangelium wird gelesen, österliche Musik erklingt. Konkrete Uhrzeiten werden nicht angegeben, damit keine größeren Menschenansammlungen entstehen. Draußen vor der Kirche in Ledde grüßt das Banner, in Leeden ist es eine bunt bestückte Wäscheleine. Überall ist das Osterlicht zu bekommen.

Osterspaziergang

Wer sich – ganz österlich - auf die Suche begeben möchte kann das in Brochterbeck und Tecklenburg. Dort sind Osterbeete versteckt. Die haben Konfirmanden so gestaltet, dass man auch mitgebrachte Blümchen noch einpflanzen kann. In den vier Kirchen kann man sich unterschiedliche Überraschungen mitnehmen – zum Basteln oder zum Lesen. Oder einfach still einkehren zum Gebet um Mut und Hoffnung in dieser Zeit. Wenn man die Wanderwege weitläufiger wählt, findet man vielleicht auch den ökumenischen Ostergruß auf der Margarethenhöhe oder im Fangberg.