Seit rund 40 Jahren ist das „Haus des Gastes“ Anlaufstelle für Besucher des Burgstädtchens. Dort bekommen sie Info-Material, Broschüren über Sehenswürdigkeiten und Wanderrouten in Tecklenburg und im Tecklenburger Land, Eintrittskarten für Konzerte und vieles mehr. Das soll auch so bleiben, denn zentraler als die Adresse Markt 7 geht es nicht. Und doch wird sich etwas ändern. Was genau, das wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrates hinter verschlossenen Türen – in nichtöffentlicher Sitzung – beraten. Leader-Projekt Konkret geht es um ein Leader-Projekt. Leader ist eine Fördermaßnahme der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Der Tecklenburger Land Tourismus (Mitglieder sind die Kommunen des Tecklenburger Landes) hat einen entsprechenden Förderantrag gestellt.