Das Angebot ist breit gefächert

„Endlich – nach mehr als 16 Monaten – konnten wir wieder ein neues Werbeschild an der Info-Tafel des Stiftsdorfes aufhängen“, freuen sich Gerhard Wellemeyer und Uwe Auffahrt über eine Unterbrechung des pandemiebedingten Veranstaltungsstopps. Der erste und zweite Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Leeden haben zuletzt zum Weihnachtsmarkt 2019 ein Hinweisschild montiert. Nun ist wieder ein neues Projekt von der IG mitinitiiert worden: Der Feierabend-Markt startet im Bereich der Remise am Dienstag, 20. April, und findet künftig immer dienstags von 16 bis 20 Uhr auf dem Stiftshof-Gelände statt.

Jeweils dienstags

Gerhard Wellemeyer freut sich, „dass der Kreis der Marktbeschicker jetzt vollständig ist“. Beim Start sind elf Anbieter dabei: Die Fleischerei Sundermann aus Lengerich, Käsespezialitäten Breeck sowie Horst Kern sowie Horst Kern mit Wela-Suppen und Reinigungsprodukten, beide aus Hagen a.T.W.. Aus Voltlage kommt Bio-Bäcker Knuf, Bio-Fleisch bietet Chiel van Dijk vom Tecklenburger Frecklingshof an. Die Gärtnerei Schöfer aus Leeden ist ebenso dabei wie das Tortenmobil vom Landcafé am Goldbach in Lotte. Leckereien mit Kräutern gibt es bei Eva Kongsbak aus Leeden, Süßwaren und holländische Lakritz bei Peter Hebeda aus Rheine. Aus Ibbenbüren kommt ein Wagen von Fisch-Kittner und Werner Harlingshausen aus Tecklenburg verkauft saisonales Obst und Gemüse aus der Region.

„Das wird ein breites Angebot, was auf dem Feierabend-Markt präsentiert wird und das sicher nicht nur Besucher aus Leeden anlockt“, sind sich Uwe Auffahrt und Gerhard Wellemeyer einig. „Die IG Leeden und auch die Marktbeschicker freuen sich,“ sagt Uwe Auffahrt, „wenn auch Kunden aus den Nachbarorten den Feierabend-Markt – das erste Marktformat dieser Art im Tecklenburger Land – besuchen“. IG-Mitglieder werden in den nächsten Tagen Plakate in den Nachbarorten aushängen.

In der Remise und auf dem davor befindlichen Stiftshof-Gelände bestehen nach Auskunft der IG „hervorragende Möglichkeiten für das geplante Marktgeschehen, die notwendige Infrastruktur ist vorhanden“: Wasser- und Stromversorgung, Parkmöglichkeiten, eine neue öffentliche, behindertengerechte Toilettenanlage, die zur Markteröffnung in Betrieb genommen wird und darüber hinaus tagsüber Wanderern sowie Besuchern des Dorfplatzes und des Kneipp-Bewegungsparks zur Verfügung steht.