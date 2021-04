Thomas Volk ist neuer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL). Sein Amt als bisheriger zweiter Vorsitzender übernimmt Rainer Lagemann . Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Vorstand hatte gehofft, die Mitgliederversammlung wieder im Naturschutzzentrum Sägemühle, dem Sitz der ANTL, durchführen zu können, aber die Corona-Situation erlaubte nur eine digitale Zusammenkunft. Wider Erwarten war die Beteiligung größer als erwartet, teilt der Verein mit. Für einige Mitglieder war es das erste Mal, an einem Meeting in dieser Form teilzunehmen.

Gute Beteiligung

Da die Mitgliederversammlung 2020 mit Beginn der ersten Corona-Welle abgesagt werden musste, gab es diesmal Berichte über die Arbeiten im Naturschutz und das aktive Vereinsleben von zwei Jahren. Die Liste der ehrenamtlichen Aktivitäten war lang, von Nistkastenbau über Kopfweiden- und Obstbaumschnitt bis hin zur Pflege von besonders wertvollen Biotopen. Um die Unterhaltung und Entwicklung des Naturschutzzentrums kümmern sich viele Aktive und auch das Hofladenteam war in den vergangenen Jahren zunehmend erfolgreich. Der zweite Vorsitzende, Thomas Volk sprach allen den Dank im Namen des Vereins aus.

Konnten 2019 noch Aktionen wie Mühlentag und Apfeltag und diverse Veranstaltungen in der Umweltbildung durchgeführt werden, mussten diese 2020 vielfach abgesagt werden. Auch der im vergangenen Jahr geplante Schaftag ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen.

Absagen

Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen, so dass der bisherige Vorstand entlastet wurde. Bei der Planung für 2021 geht der Verein von einer Normalisierung der Bedingungen aus, sofern die Pandemie dies zulässt.

Turnusmäßig standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Thomas Volk bedankte sich bei Klaus Helms, der als Aktivensprecher nicht mehr kandidierte, für dessen unermüdlichen Einsatz im Verein und legte ihm symbolisch eine Motorsägenkette um den Hals, als deutliches Zeichen, dass man auf seine Mithilfe nicht so bald verzichten will. Als neuer Aktivensprecher wurde das langjährige Mitglied Hans-Jakob Merkens aus Brochterbeck gewählt. Die ANTL freut sich, mit Rainer Lagemann aus Riesenbeck ein weiteres neues Vorstandsmitglied gefunden zu haben. Die anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt, die Position der Jugendvertretung konnte nicht besetzt werden.

Die erfolgreiche Arbeit im Naturschutz wird mit neuer Vorstands-Crew und den zahlreichen aktiven Ehrenamtlichen weiter fortgesetzt werden, so die ANTL.