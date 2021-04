Ganztag wird weiter ausgebaut

In Tecklenburg und in Brochterbeck gibt es sie bereits und sie hat sich bewährt: die offene Ganztagsgrundschule (OGS). Nun soll sie auch in Leeden eingerichtet werden. Bis 15 beziehungsweise bis 16.30 Uhr können die Kinder dort betreut werden. Ein gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften oder einfach gemeinsames Spiel gehören zum Konzept dieser Betreuungsform.

In Leeden soll es zum neuen Schuljahr ab August losgehen. Die Eltern sind inzwischen von der Stadt angeschrieben worden, sie können ihre Kinder ab sofort verbindlich anmelden.

„ Für den Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule gebe es vom Land Zuschüsse. Für den Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule gebe es vom Land Zuschüsse. “ Bürgermeister Stefan Streit

Räumlich gibt ein „Räumchen wechsel dich“: Die OGS wird auf Dauer im Dachgeschoss des Schulgebäudes untergebracht. Das soll umgebaut und neu eingerichtet werden. Derzeit hat dort noch die Kindertagesstätte „Leedener Zwerge“ ihr Domizil. Diese soll in das neben der Schule liegende Gebäude ziehen, in dem zuvor die Kindertagesstätte „Pusteblume“ untergebracht war, die mittlerweile ein neues Gebäude bezogen hat. Bis dieser Umzug vollzogen ist, wird die OGS vorübergehend in der Aula der Grundschule ein Zuhause haben.

Für den Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule gebe es vom Land Zuschüsse, freut sich Bürgermeister Stefan Streit. Die Stadt hofft, mit der OGS bei den Eltern auf genügend Resonanz zu stoßen. In Tecklenburg und Brochterbeck wird das Angebot gut angenommen. Und angesichts steigender Anmeldezahlen auch am Grundschul-Standort in Ledde werde darüber nachgedacht, dort ebenfalls eine OGS einzurichten. „Aktuell ist aber noch kein Thema“, so der Bürgermeister gegenüber dieser Zeitung.

Diakonisches Werk als Träger

Träger der OGS ist das Diakonische Werk im Kirchenkreis Tecklenburg, das bereits die OGS-Angebote an den Grundschul-Standorten Brochterbeck und Tecklenburg betreibt. Die Höhe der monatlichen Elternbeiträge ist nach Einkommen gestaffelt und liegt zwischen null und 150 Euro. Hinzu kommen Kosten für die Mittagsverpflegung.

An der Übermittagbetreuung, die seit vielen Jahren vom Sportverein BSV Leeden/Ledde betrieben wird, soll sich nichts ändern. Das Angebot des Vereins wird weiterhin vorgehalten, und zwar im bisherigen Umfang und mit den bewährten Inhalten.