Über eine tolle Resonanz auf den von ihnen initiierten Malwettbewerb freuen sich die Verantwortlichen des Schützenvereins Leeden von 1665. Ende Februar waren alle Kindergarten- und Grundschulkinder dazu aufgerufen worden, ein Frühlings- oder Osterbild zu malen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen steht das Vereinsleben auch in Leeden quasi still. Mit dem Malwettbewerb sollte ein Lebenszeichen des Vereins gesendet und den Kindern die Zeit bis Ostern verkürzt werden. Dies ist nach Angaben der Schützen eindrucksvoll gelungen. 93 Kindergarten- und Grundschulkinder haben an dem Wettbewerb teilgenommen, 19 Gewinner wurden prämiert.

Für die hervorragende Unterstützung der Aktion gebühre ein besonderer Dank den Teams der beiden Kindergärten „Pusteblume“ und „Leedener Zwerge“ sowie den Lehrern der Grundschulde und dem Personal der Übermittagsbetreuung des BSV, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. „Der Schützenverein Leeden von 1665 hofft, im nächsten Jahr alle Kinder wieder beim Schützenfest des Vereins am Pfingstwochenende begrüßen zu dürfen.“