Gesund für Körper und Seele

„Der beste Weg ist der Fußweg.“ Diesem Zitat von Sebastian Kneipp kann Rainer Budke nur zustimmen. Er ist Gründungsmitglied des Kneipp-Vereins und überzeugter Anhänger des ganzheitlichen Gesundheitskonzeptes des Pfarrers aus Bad Wörishofen, das im wesentlichen aus den Fünf Säulen Ordnung, Ernährung, Heilpflanzen, Wasser und Bewegung besteht. „Ich stehe voll dahinter“, sagt er. Und er lebt danach. Besonders die Bewegung ist ein Lebenselixier für Rainer Budke. Der überzeugte Kneippianer ist täglich an der frischen Luft unterwegs.

Gern draußen ist er bereits seit seiner Kindheit. Da ist er mit seinem Großvater regelmäßig zu Erlebniswanderungen aufgebrochen. „Das war immer interessant“, erinnert er sich gern zurück. Die Freude an der Bewegung in freier Natur ist bis heute geblieben. „Tägliche Bewegung ist das A und O“, findet Rainer Budke – gleich, ob joggen oder wandern. Was ihm daran gefällt? Die Körperliche Anstrengung, das Wohlbefinden, das sich einstellt, das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Herz und Kreislauf werden angeregt – und der Appetit. Ganz entscheidend sei gerade in Zeiten des Homeoffice die frische Luft.

„ Tägliche Bewegung ist das A und O. Tägliche Bewegung ist das A und O. “ Rainer Budke

Wer das einmal ausprobieren möchte, dem rät Budke: „Nicht gleich losrennen, sondern auf seinen Körper hören. Puls auf 130 reicht vollkommen.“ Wichtig sei die Bewegung für das körperliche und das seelische Gleichgewicht. Außerdem gebe ein trainiertes Herz Kraft.

Rainer Budke ist auf den Wanderwegen rund um Tecklenburg aber nicht nur unterwegs, um etwas für seine Gesundheit zu tun. So ganz „nebenbei“ ist er Wegepate für die Teutoschleifen beziehungsweise Schleifchen „Auf Modersohns Spuren“, „Tecklenburger Romantik“, „Tecklenburger Bergpfad“ und „Dörenther Klippen“. Auch der „Hexenpfad“ und der „Gießkannenweg“ fallen in sein Revier. Die beiden letztgenannten hat er federführend mitinitiiert und kümmert sich dort um einen guten Zustand. Unter anderem müssen die Wegweiser gepflegt werden. Auf dem „Hexenpfad“ sind das zum Beispiel 95 Hexen-Embleme.

Täglich ist Rainer Budke auf Tour. „Ich laufe bei Wind und Wetter“, sagt er. Und nicht nur das. Gemeinsam mit seiner Frau ist er auch schon einmal morgens um 5.30 Uhr unterwegs, um den Vogelstimmen zu lauschen. Das macht dann natürlich Appetit auf ein leckeres Frühstück. Auch da hält es Rainer Budke mit Sebastian Kneipp. Müsli, mit Gänseblümchen verfeinert, weiß er zu schätzen. „Es gibt so viele Kleinigkeiten, die die Natur uns bietet. Man muss es nur wissen und sie entdecken.“ Junge Brennnesseln zum Beispiel. „Die kochen, mit Spinat mischen, mit Kräutern verfeinern – und dazu eine Mettwurst“, verrät er schmunzelnd ein Rezept. Denn – auch das ist Sebastian Kneipp – man muss sich auch in Maßen etwas gönnen.