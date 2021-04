Am Haus des Gastes soll eine gemütliche Lese-Ecke entstehen und im Mai fertiggestellt werden. Der Bücherschrank sei schon da, freut sich die Interessengemeinschaft (IG) Brochterbeck. Er ist zwar bereits angeschraubt, aber noch nicht betriebsbereit: Der Fuß und der Griff fehlen noch. Die IG bittet deshalb darum, noch keine Bücher hineinzulegen.

Schmöker für den Urlaub

Auch sonst ist noch ein bisschen was zu tun: eine Bank soll aufgestellt und ein paar Pflasterarbeiten sollen ausgeführt werden.

In den Schrank können die Brochterbecker gut erhaltenen Bücher hineinstellen oder sich einen Schmöker für den nächsten Urlaub, das Wochenende oder den Tag am See aussuchen. „Wir freuen uns, dass das Team der Bücherei die Patenschaft für den Schrank übernimmt und dort regelmäßig nach dem Rechten schauen wird“, heißt es abschließend in einer Mitteilung der IG.