„Picknick-Konzerte“ sind zurück

Die „Picknick-Konzerte@Haus Hülshoff“ sind zurück! Wie bereits im vergangenen Sommer sind auch für dieses Jahr wieder Konzerte im idyllischen Park von Haus Hülshoff geplant. Vom 11. Juli bis zum 22. August dürfen sich Musikfreunde jeden Sonntag auf eine bunte Mischung von Musikstilen freuen, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Wie die Organisatoren mitteilen, gibt es von den größten Musicalhits über Rock & Pop, Funk & Soul, Jazz & Swing bis Country & Folk und vieles mehr. Jede Woche wird eine andere Band auf der Bühne stehen und eine große Bandbreite erstklassiger Livemusik zum Besten geben. Neben alten Bekannten, die es kaum erwarten können, in den Park von Haus Hülshoff zurückzukehren, wie Trailhead, Gin Tuneic oder das Silent Flask Orchestra, werden auch viele neue Gesichter dabei sein, von denen einige jedoch alles andere als unbekannt sein dürften in Tecklenburg.

Neue Gesichter dabei

Und das ist noch nicht alles: Das neu eröffnete Café Haus Hülshoff bietet jetzt liebevoll zusammengestellte Picknickkörbe inklusive Decken für alle Konzertbesucher an, die sich rundum sorglos dem Musikgenuss hingeben möchten und keine Lust haben, ihre Sachen zu schleppen oder ihr Picknick selber vorzubereiten.

Die Picknick-Konzerte werden von der Tänzerin, Choreographin und Wahl-Tecklenburgerin Lucy Costelloe und ihrem Ehemann Nils Reuter organisiert. Im vergangenen Jahr hatten sie angesichts der Corona-Krise gemeinsam mit einer Gruppe befreundeter Künstler kurzerhand eine eigene Konzertreihe auf die Beine gestellt, um die so lange entbehrte Livemusik zurück nach Tecklenburg zu bringen und zumindest einigen Sängern, Musikern und Darstellern die Möglichkeit zu geben, wieder auf der Bühne zu stehen. Daher auch der Name „Künstler für Künstler“.

„ Wie sich die Pandemie weiterentwickelt, können wir natürlich nicht vorhersagen, aber wir sind da sehr optimistisch und der festen Überzeugung, dass wir Kultur im Einklang mit den Corona-Regelungen anbieten können. Wie sich die Pandemie weiterentwickelt, können wir natürlich nicht vorhersagen, aber wir sind da sehr optimistisch und der festen Überzeugung, dass wir Kultur im Einklang mit den Corona-Regelungen anbieten können. “ Lucy Costelloe

Nach der corona-bedingten Absage der für den vergangenen Advent geplanten Glühwein-Konzerte freuen sich die Organisatoren nun umso mehr, dass es bald endlich wieder Musik im Freien zu genießen gibt. „Wie sich die Pandemie weiterentwickelt, können wir natürlich nicht vorhersagen, aber wir sind da sehr optimistisch und der festen Überzeugung, dass wir Kultur im Einklang mit den Corona-Regelungen anbieten können“, teilt Lucy Costelloe mit. Sollten die „Picknick-Konzerte@Haus Hülshoff“ wegen Corona nicht stattfinden dürfen, wird das Geld für bereits gekaufte Karten erstattet.

Die Konzerte finden jeweils sonntags von 15 bis 17 Uhr statt (Einlass ab 14 Uhr) auf Haus Hülshoff, Haus Hülshoff 1, in Tecklenburg. Die Karten kosten 20 Euro. Sie können bestellt werden per E-Mail (info@tecklenburgevents.com, Website www.tecklenburgevents.com und in den Geschäften Landart, Landrat-Schultz-Straße 12, in Tecklenburg, Mediterrana, Am Alten Posthof 13, in Ibbenbüren und im Café Haus Hülshoff, Haus Hülshoff 1, in Tecklenburg.