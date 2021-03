Der Patient wollte einfach reden. Und dass die Ärztin ihm eine halbe Stunde (oder länger) zuhörte, war für den alten, todkranken Mann so schön, dass er jedes Mal Blumen mitbrachte, wenn er Dr. Birgit Sommer in ihrer Praxis aufsuchte. Die Sassenbergerin ist Palliativmedizinerin und hat – wie viele ihrer Kollegen – besonders persönliche Erlebnisse im Umgang mit ihren Patienten.

Diese Erfahrung machte auch Holger Hoppe aus Freckenhorst, ebenfalls Palliativmediziner. Zusammen mit drei weiteren Kollegen gehören Sommer und Hoppe zum Palliativmedizinischen Forum Warendorf. Die fünf Ärzte sind Ansprechpartner für den gesamten Kreis Warendorf. Verstärkung könnte das Team daher gut gebrauchen, denn der Einsatz ist hoch . . . so sind die Palliativmediziner (jeder!) rund um die Uhr über Handy zu erreichen. „Manchmal sind es die Patienten, die anrufen, oder ihre Angehörigen, weil sie etwa am Wochenende den Hausarzt nicht erreichen. Aber wir übernehmen auch beratende Tätigkeiten für Hausärzte und Pflegedienste“, erläutert Hoppe. Vor allem in der Schmerztherapie könne die Palliativmedizin wertvolle Hilfe leisten. „Noch wichtiger ist allerdings die persönliche Zuwendung.“

„Die meisten Menschen wollen zu Hause sterben“, ergänzt Sommer. Und weil die medizinische Versorgung heute besser sei als früher, gelinge das bei gut 80 Prozent der schwerstkranken Patienten. „Nur fünf Prozent sterben im Krankenhaus, etwa 15 Prozent im Hospiz.“

Die Bedeutung der Palliativmedizin werde noch zunehmen, meint Sommer. Nicht nur, weil die Menschen immer älter werden. „Es gibt heute viel mehr Krebserkrankungen – auch bei jungen Patienten.“ Darauf müsse die Gesellschaft sich einstellen. Glücklicherweise gelinge das aber auch. „Das Netz der Hilfe wird dichter, denn die Kooperation mit Pflegediensten, Seelsorgern oder auch Hospizen weitet sich aus“.

Einmal im Monat laden die Palliativmediziner zu einer Fortbildung ein, die offen ist für interessierte Ärzte. „Natürlich freuen wir uns, wenn sich weitere Kollegen am Palliativmedizinischen Forum beteiligen“, so Hoppe.

Kontaktaufnahme (für Ärzte, Patienten und Angehörige) ist möglich über eine Koordinationsstelle. Sie ist rund um die Uhr zu erreichen: ✆ 01 76 / 32 84 55 38.