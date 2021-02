Kreis Warendorf -

Klassisches Schauspiel? In Berlin? Fehlanzeige. Sagt einer, der es wissen muss, denn Adrian Topol lebt in der Hauptstadt, ist Schauspieler mit Schwerpunkt TV und Film. Am Wochenende war Topol – der Ahlener Wurzeln hat – Schirmherr der neunten Auflage des Theaterfestivals „Provinz“, das im Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen stattfand.