Sogar die Hexe wird schwach

Diese unerwartete Wendung war nicht die einzige, der sich das Ehepaar beim Umdichten des Märchens für ihr musikalisches Singspiel frei nach der Humperdinck-Oper „Hänsel und Gretel“ bediente. Denn der Komponist hatte nur einige Rollen vorgesehen, abgesehen vom Chor der Kuchenkinder. Aber an 110 Mitwirkende der Schule für Musik hatte Humperdinck sicherlich nicht gedacht. So viele standen aber bei der Premiere am Samstag auf der Bühne der Stadthalle Ahlen. „Es ist wie oft im Theater. Wir hatten einfach zu wenige Rollen für zu viele Akteure“, beschrieb Wolfgang König die Ausgangssituation. Deshalb mussten jede Menge weiterer Figuren für die Mitglieder des Crossover-Chores und der Crossies gefunden und eingeführt werden.

Hänsel und Gretel 1/19 Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Impressionen von der Inszenierung des Musicals Hänsel und Gretel Foto: Dierk Hartleb

Die Hauptrollen von Hänsel und Gretel wurden folglich doppelt besetzt und eine ganze Sippschaft um den Komponisten, seine Schwester Adelheid Wette samt Ehemann und Kinder sowie Großvater von Veronika te Reh erfunden. Und auch der Musikstudent Tristan, der mit der Einstudierung des Singspiels auf eine gute Examensnote hofft, ist so ein brillanter Einfall der Regie. Für die Musik griff Wolfgang König auf Samples der Wiener Philharmoniker zurück.

„ Wir hatten zu wenige Rollen für zu viele Akteure. Wir hatten zu wenige Rollen für zu viele Akteure. “ Dr. Wolfgang König

Fast ein Jahr beschäftigte sich Wolfgang König damit, eine Partitur zu schreiben, die auch von Mädchen und Jungen ab Grundschulalter umsetzbar war; die Probenarbeiten mit den Chören nahmen fünf Monate in Anspruch.

Das Ergebnis wurde am Samstag und bei der Zweitaufführung am Sonntag vom Publikum begeistert aufgenommen – beide Male vor ausverkauftem Haus. Musik, Stimmen, Schauspielkunst und Choreographie bildeten eine Einheit. Allein die Ausstattung mit dem fantasievollen Bühnenbild, den farbenprächtigen Kostümen aus der Montagswerkstatt, waren eine Augenweide.

Am Ende regnete es auch für Veronika te Reh und Wolfgang König Lametta. Tonmeister Andreas Burghardt ehrte sie für eine 30-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit 45 CD-Produktionen.