„Von den acht Fahrern, die wir im Kreis Warendorf haben, hat sich die Hälfte krankgemeldet“, sagt Geschäftsführer Bernhard Strotmeier. Deswegen könnten bis zum Jahresende auch in anderen Kommunen des Kreises nicht alle Gelben Säcke abgefahren werden. „Wir konzentrieren uns auf die städtischen Bereiche“, sagt Strotmeier. In den Außenbezirken könnten aber viele Säcke nicht abgeholt werden. Strotmeier empfiehlt den Bürger dort, die Säcke wieder in Haus zu holen. Wahrscheinlich müssen sie dort bis zum Jahresanfang lagern. Dann übernimmt die Firma Tönsmeier die Abfuhr der Gelben Säcke. Den Bürgern empfiehlt das Unternehmen schon heute den Blick in den Abfallkalender. Denn in Einzelfällen können sich Abfuhrtermine verschieben. In der ersten Wochen sei es zudem ratsam, die Säcke schon um 6 Uhr bereitzustellen.

Um eine zuverlässige Abfuhr der Gelben Säcke zu gewährleisten, hat Tönsmeier für die Bürger eine Service-Hotline eingerichtet. Wer Fragen hat, wählt die Nummer ✆ 08 00 / 8 86 66 66.