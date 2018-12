Manuel Neuer macht‘s vor

So war es auch in der Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule in Neubeckum.

Unter dem Motto „Lotte macht Dich fit“ tourt die Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW durch Grundschulen und Kindergärten, um bei den Kindern Kopf und Körper mit einem halbstündigen Programm in Schwung zu bringen. „Da geht es um nicht nur um Bewegung, sondern auch um Schulernährung“, puschte Moderator Malte Racho die Schüler in einem dreiteiligen Ablauf.

Nachdem „Lotte“ ihren Einlauf hatte, absolvierte sie zusammen mit den Kindern sechs Bewegungsübungen, die auch zwischendurch im Klassenraum umgesetzt werden können. „Nationaltorwart Manuel Neuer hat die Übungen letztens beim Spiel auf dem Platz gemacht, um sich warm zu halten“, motivierte Malte Racho die Schüler. Das kam an.

Ein Wissensquiz im Fernsehformat „1, 2 oder 3“ schloss sich an, Fragen, wie „Wo kommt die Milch her?“, wurden per Sprung auf die richtige Zahl richtig von den Klassenvertretern beantwortet. Beim gemeinsamen Bewegungstanz „Gangnam Style“ mit Kuh „Lotte“ ging dann zum Schluss noch mal richtig die Post ab, bevor alle Kinder mit einer Tüte Milch in der Hand den Unterricht im Klassenraum fortsetzten. Für die Nachhaltigkeit erhielt die Schule einen Ordner mit Bewegungs- und Ernährungstipps sowie mehrere Plakate für die Klassenräume, wo die sechs Bewegungsübungen noch einmal geschildert wurden.

Die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule hatte sich für die Aktion beworben, obwohl sie bereits als Bewegungsschule ausgezeichnet ist. Schon jetzt fließen Bewegungsübungen in den Unterricht mit ein, wenn zum Beispiel die Konzentration der Kinder nachlässt. „Wir werden die Übungen von heute aber neu einarbeiten lassen“, kündigte Lehrerin Wilma Schröder an.

„Die Animation ist gut, man sieht ja, wie gern die Schüler sich auf die Anleitung bewegen“, zeigte sich auch Schulleiterin Monika Thiemann begeistert vom Auftritt der Kuh „Lotte“. Denn Kinder sind in der Regel bewegungsarm. Über eine gute Motorik werden aber beide Gehirnhälften aktiviert, was letztlich auch dem Lernen zu Gute kommt. „Es kann doch nicht sein, dass Kinder mit dem iPad umgehen können, aber nicht im Wechselschritt die Treppe hochgehen“, verdeutlichte die Schulleiterin schließlich an einem anschaulichen Beispiel.