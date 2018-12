Insbesondere für den Fall, dass Friedrich Merz wirklich Minister werde, prophezeite Daldrup: „Dann hält die Regierung nicht.“

Aber auch mit Blick auf die eigene Partei macht der SPD-Politiker deutlich, dass es darum gehe, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. „Die Menschen müssen spüren, dass sie etwas davon haben, dass die SPD in der Regierung ist.“ Gelungen sei dies etwa beim Baukindergeld. Die SPD wolle außerdem den sozialen Wohnungsbau vorantreiben und verhindern, dass die Mieten weiter durch die Decke schießen. „Heute gehen oft 40 Prozent des Einkommens für die Miete drauf.“

Als kommunalpolitischer Sprecher seiner Fraktion nimmt Daldrup für sich in Anspruch, maßgeblich für die Entlastung der Kommunen gesorgt zu haben. Allein von 2014 bis 2017 seien sieben Millionen Euro für Städtebauförderung in den Kreis geflossen. Auch bei den Sozialausgaben seien die Kommunen im Kreis im vergangenen Jahr um rund 11,1 Millionen Euro entlastet worden. „Diese Politik wollen wir fortsetzen.“

Vier Milliarden Euro stelle der Bund ab 2019 außerdem für einen sozialen Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das Programm laufe über fünf Jahre. „Und die SPD hat durchgesetzt, dass sich der Lohnkostenzuschuss am Tariflohn orientiert.“ In den ersten beiden Jahren lägen die Lohnkostenzuschüsse des Programms immerhin bei 100 Prozent.

Dass 55 Millionen Euro für den Glasfaser-Ausbau in den Kreis Warendorf fließen werden, freue auch ihn, unterstreicht Daldrup. Aber dass Kreisverwaltung und politische Konkurrenz diese Fördersumme als enormen Erfolg feiern, will der SPD-Mann dann doch relativieren. „Ich kenne keinen einzigen Antrag, der vom Bund abgelehnt worden wäre. Und dass die Fördersumme bei uns so hoch ist, hat schlicht damit zu tun, dass die Ausgangslage beim Breitbandausbau bei uns besonders schlecht war.“