Also drückte sie noch einmal in Vollzeit die Schulbank. „Das habe ich nie bereut“, sagt sie heute. Inzwischen leitet sie im Sendenhorster St.-Elisabeth-Stift selbst Altenpflegeschülerinnen an, wenn sie für ihre Praxisblöcke ins Altenheim kommen: die gut gelaunte und zupackende Sabrina Rebbert etwa, die wie sie mit Ende vierzig noch einmal eine neue berufliche Perspektive sucht. Oder auch die stillere 18-jährige Selina Czienskowski, für die gar nichts anderes in Frage kam und die schon jedes Schulpraktikum in diesem Berufszweig absolvierte.

„Es soll alles schön sein“, lautet ein Grundsatz, den Gaby Steffen mit Wärme in der Stimme vermittelt. Das gilt für das Leben im Altenheim genauso wie für das Sterben. Beim Leben sei das am einfachsten, wenn die Menschen bereitwillig kämen, dann lebten sie auch lange in der Einrichtung. „Es kann hier ein Zuhause sein“, sagt sie und es ist ihr anzumerken, dass sie von ihrer Seite das Beste dafür gibt.

Aber auch der Tod gehört zum Beruf. „Man muss ihn mit Liebe und mit Herz begleiten“, sagt Steffen. Wie macht man das? Die Altenpflegerin gibt die gleiche Antwort wie auf viele andere Fragen: „Das muss man nach und nach lernen.“

Zwei bis drei Schüler in ihren Praxisphasen begleitet sie eigentlich ständig. Im ersten Jahr leitete sie diese noch bei ganz einfachen Aufgaben an: etwa beim Entfernen einer Zahnprothese. Im dritten Jahr brauchen die Schülerinnen weniger enge Begleitung, lernen dann aber komplexere Themen wie etwa Medikamentengaben kennen. In der Praxis wird der Blick der künftigen Altenpfleger für das Machbare geschult. „Am besten pflegen wir mit den Händen in der Tasche“, schmunzelt Steffen und spielt darauf an, die Gepflegten möglichst viel selbstständig machen zu lassen.

Gaby Steffen ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie arbeite mit der Schule zusammen, hat Einfluss auf die Ausbildungsnoten ihrer Schüler und damit auch etwas auf deren Zukunft. Sie selbst war fünf Jahre im Beruf, als sie sich für die Fortbildung zur Praxisanleiterin entschieden hat. Rund ein Jahr lang besuchte sie dafür immer wieder Fachseminare, am Ende stand erneut eine Prüfung. Die breite Perspektive ist für sie eine Stärke der Pflegeausbildung. „Am Ende kann man sich ein Gebiet aussuchen, auf dem man sich entfalten möchte“, sagt sie. Und es gebe mehr Möglichkeiten, die Arbeitszeit zu gestalten, als anderswo, setzt sie noch hinzu.

Allerdings hat die Altenpflegerin auch das gelernt: „Man kann nicht die ganze Welt retten“, hält sie fest. Professionelle Distanz, die Fähigkeit, sich auch um sich selbst zu kümmern, gehören zu ihrem Alltag. Work-Life-Balance eben, nur dass Gaby Steffen es so nicht nennt. „Ich hab das Bild eines Mantels vor Augen. Den ziehe ich an, wenn ich hier ankomme und auch wieder aus, wenn ich Schluss habe.“