Vom Cliquenspaß zum Top-Festival

Dann sind die Tiere im Stall und es findet mit „ Krach am Bach“ eines der mittlerweile langlebigsten Musikfestivals in Deutschland statt: seit 25 Jahren und stets auch für die gute Sache.

Grund genug den „Kracher“ am Bach zu besuchen. Vollbart, Zopf, 53 Jahre, Klaus Hartmann hat das Festival 1994 mit seinen Kumpels auf den Weg gebracht. Wie kommt man auf die Idee? „Wir wollten von unserer Clique aus immer schon ein Musikfestival machen“, erinnert sich der gelernte Industriekaufmann und Fremdsprachenkorrespondent. Damals hafteten die 14 Gründungsmitglieder noch mit ihrem Privatvermögen.

„ 400 und 500 Bands bewerben sich inzwischen jedes Jahr. 400 und 500 Bands bewerben sich inzwischen jedes Jahr. “ Klaus Hartmann

„Alles begann damit, dass wir ein Festival für unsere damals schwer kranke Freundin Susanne gemacht haben und seitdem den Verein für Schädel-Hirn-Patienten in Not unterstützen. Auf der Premieren-Bühne spielten „Kuhhaut´s Blues Kapelle“ aus OWL; „Albert“ aus Dülmen, „Mover“ aus Münster und die „Rockpalast“-erfahrenen Deutschrocker „Alex Oriental Experience“.

Mit doppeltem Erfolg: Auf Anhieb war das Festival eine Punktlandung mit 1300 Besuchern – und Susanne ist mittlerweile gesund, verheiratet und hat zwei Kinder. Doch einen beachtlichen Teil der Einnahmen spendet „Krach am Bach“ weiterhin an den Verein für Schädel-Hirn-Patienten, an die Lebenshilfe Warendorf und an andere Institutionen. Die Gesamtsumme aus 25 Jahren beläuft sich inzwischen auf 270 000 Euro.

Die Band „Motorpsycho“ aus Norwegen war auf dem Festival bereits zwei Mal am Start. Foto: Andreas Engbert

1995 kamen schon 1700 Besucher: „Ohne Gewitter wären es noch mehr gewesen.“ Bei schlechtem Wetter traten einige Bands, ganz nah zusammengerückt mit den Zuschauern, auch mal in der zur Eingangshalle umgebauten Lagerhalle des benachbarten Fliesenstudios auf.

Bis 1996 lief „Krach am Bach“ zunächst noch eintägig. „Der Aufwand war dafür ziemlich groß, genauso wie für zwei Tage Festival, also verlängerten wir“, erinnert sich der Musikliebhaber. Zwischendurch war die Veranstaltung mal an der Greffener Straße (mit Lattenbühne!), kehrte aber zum Zehnjährigen 2004 an die Wiese zurück, die nur ein Steinwurf vom Wohnhaus der Familie Hartmann und ihrem Fliesenstudio ist.

Neben Ralf Bäumker ist Klaus Hartmann inzwischen einziges Mitglied der Gründungsmannschaft. „Der Helferdienst ist sehr beliebt bei den Fans“, sagt Hartmann, „vor allem weil das Festival in den vergangenen vier Jahren immer ausverkauft war und man als Helfer so immer noch gut an eine Karte kommen konnte“. Insgesamt 210 Menschen sorgten 2018 für einen reibungslosen Ablauf des Festivals. Das Orga-Team macht auch die Kasse, den Campingdienst (zwei Wiesen) und den Getränkestand: „Beim Bier halten wir den Daumen drauf.“ 8400 Liter Bier wurden allein 2017 getrunken. Die fünf Essensstände machen Externe.

Mittlerweile ist der Name „Krach am Bach“ schon so erfolgreich, dass sich auch ein Elektro-Techno-Festival in Emden und ein Rock‘n‘Roll-Festival in Kurpark Eslohe mit dem Namen, aber völlig anderer Musik schmückt. „Wir könnten dagegen juristisch vorgehen“, sagt Klaus Hartmann, „lassen es aber, auch wenn die Verwechslungsgefahr natürlich auf den ersten Blick groß ist.“ Aber spätestens bei der Musik und der Stimmung weiß man, dass das Original im Kreis Warendorf zu Hause ist.

Im Laufe der Jahre wurde nicht nur die Bühne größer, auch konnte auf die Schweinegatter als improvisierter Wellenbrecher verzichtet werden. Bis 2010 hatte „Krach am Bach“ einen munteren Stilmix auf der Bühne, der ständig wechselte, von „Lemonbabies“ über „Knorkator“ bis „Beatsteaks“. „Früher haben wir auch Radiobands bei uns spielen gelassen“, sagt Hartmann und nennt als Beispiel „Revolverheld“. Seit 2010 ist der rote Faden gefunden: „Wir präsentieren seitdem nur noch Vintage, Stoner und Instrumental/Post-Rock.“

Auch wenn mal eine harte Rocker-Gang mit ihren Maschinen per Zufall aufs Festivalgelände fuhr, weil sie einen Kumpel suchte und manche Musiker etwas zu viel im eigenen Tank hatten, gab es keine negativen Zwischenfälle in 25 Jahren „Krach am Bach“: „Den Nachbarn war es auch nie zu laut“, freut sich Klaus Hartmann. Mittlerweile kommen mehr ältere, aber sehr treue Festivalbesucher.

Die Nachfrage ist auch in der Musikszene groß: „Zwischen 400 und 500 Band bewerben sich inzwischen pro Jahr.“ Die norwegischen Psychedelic Rocker von „Motorpsycho“ waren schon zweimal da. Beim Start 1994 musste Hartmann noch eine Anzeige im GIG schalten, um Bands überhaupt nach Beelen zu holen.