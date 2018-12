Frisch aus der Druckerei landet die neue Ausgabe des Blattwerks auf den Tischen der Redakteure. In der letzten Sitzung des Jahres werfen sie den ersten Blick in die aktuelle Zeitung der Freckenhorster Werkstätten. Der fünfte Platz der Fußballmannschaft bei den Deutschen Meisterschaften, der Adventsbasar und eine Befragung über „Mein Weihnachten“ sind die Highlights der Winterausgabe. Sie erschien am 21. Dezember.

Seit 1993 versorgt das Redaktionsteam Beschäftigte und Mitarbeiter mit Nachrichten aus der Werkstatt. Die begehrtesten Seiten sind „Klatsch und Tratsch“ aus dem Werkstattleben. Gestartet ist das Team mit sechs Personen. „Heute arbeiten elf Beschäftige an dem Heft mit“, berichtet Matthias Bohle. Gemeinsam mit Kollegin Gisela Ruhe betreut er die redaktionellen Arbeiten.

Dienstälteste in der Runde ist Anke Büker. Mit ihren Reaktionskollegen sorgt sie dafür, dass jede Blattwerkausgabe mit spannenden Geschichten gefüllt ist. Büker ist seit der vierten Ausgabe ein festes Teammitglied. Über eine spezielle Kopfsteuerung ihres Rollstuhls erfasst sie handschriftliche Artikel im Computer.

„Matthias Korthaus ist unsere lebende Tabelle“, berichtet Bohle. Mit Zahlen kennt sich Korthaus aus. Er weiß genau, dass die aktuelle Ausgabe die 52. ist und er seit 2005 der Redaktion angehört. Seine Gruppenleiterin hatte damals die Idee, weil er gerne schreibt, erzählt der Zeitungsmacher. Am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist ihm ein Artikel über eine Fachmesse für Werkstätten in Nürnberg. Damit hat er übrigens einen Rekord für die weiteste Reporterreise aufgestellt.

Die Zeitung von Beschäftigten für Beschäftigte hat in der jüngsten Vergangenheit gleich zwei Jubiläen gefeiert. Vor einem Jahr erschien die 50. Ausgabe des Blattwerks. In diesem Sommer hatte die Redaktion ihren 25. Geburtstag.