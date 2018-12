Dem noch zuständigen Entsorger Borchers waren wegen gehäufter Krankmeldungen die Fahrer ausgegangen.

Das Unternehmen Tönsmeier erfasst ab Januar für zunächst drei Jahre die Leichtverpackungen mit dem „Grünen Punkt“. Prinzipiell kommen dabei keine gravierenden Veränderungen auf die Haushalte zu. Da sich jedoch in Einzelfällen die Abfuhrtage verschieben können, ist zum Jahreswechsel ein Blick in den Abfallkalender ratsam. In den ersten Wochen ist es zudem zweckdienlich, die Gelben Säcke jeweils ab 6 Uhr bereitzustellen.

Das mittelständische Familienunternehmen Tönsmeier, das seinen Stammsitz in Porta Westfalica hat, ist mit einer breiten Leistungspalette europaweit aktiv: Über 3000 Mitarbeiter betreuen mit 1100 Fahrzeugen kommunale Auftraggeber und Kunden aus Industrie und Gewerbe. Als langjähriger Vertragspartner der Dualen Systeme verfügt das Unternehmen zudem über ein umfangreiches Know-how: Alle notwendigen Anpassungen für das Vertragsgebiet wurden frühzeitig mit den Verantwortlichen abgesprochen.

Mit dem Ziel, eine möglichst reibungslose und zuverlässige Abfuhr der Verkaufsverpackungen im Kreis Warendorf zu gewährleisten, bietet Tönsmeier außerdem einen zusätzlichen Service. Bürger können sich unter ✆08 00 / 8 86 66 66 mit ihren Fragen direkt an das Entsorgungsunternehmen wenden, Anrufe aus dem deutschen Festnetz sind dabei kostenfrei.

Grundsätzlich gilt: Gesammelt werden nur Verkaufsverpackungen mit dem Grünen Punkt aus Aluminium, Kunststoff, Verbundstoffen und Weißblech. Restmüll, Papier, Pappe, Kartonagen und Glas gehören nicht in die „Gelben Säcke“, die in Zukunft an verschiedenen Verteilstellen im Kreis erhältlich sind – eine Liste dieser Verteilstellen finden Verbraucher auf den jeweiligen Abfuhrkalendern.