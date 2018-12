„Patienten vertrauen uns ihr Leben an“

Der Kontrollverlust über das eigene Bewusstsein während der Anästhesie ist für viele Menschen mit Ängsten verbunden. „Die Patienten legen ihr Leben in unsere Hände“, beschreibt Kristina Becker von der OP-Pflege die Besonderheit dieses sensiblen Moments. Die Hightech-Welt des modernen Zentral-OP erfordert von Medizinern und Pflegenden ein Höchstmaß an Fachwissen. Aber: „Auch ein gutes Händchen im Umgang mit Menschen ist hier besonders wichtig, um den Patienten Vertrauen und Sicherheit zu geben. Das wird oft unterschätzt“, meint Timo Serbin, Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie.

Vertrauen und Verantwortung sind zwei Worte, die im Gespräch mit den beiden Pflegenden aus dem Zentral-OP des St.-Josef-Stifts immer wieder fallen. Ein großes interdisziplinäres Team kümmert sich um die Sicherheit der Patienten rund um die Operation. Jeden Patienten begleitet eine Sicherheitscheckliste von der Station durch den OP-Saal zurück zur Station. Die einzelnen Berufsgruppen müssen sich vollkommen aufeinander verlassen können. „Es ist eine sehr intensive Teamarbeit“, betonen beide. Alle arbeiteten Hand in Hand. Der OP-Bereich – ein fein justiertes Uhrwerk, in dem jedes Rad exakt in das andere greift: Anästhesiepflege, OP-Pflege, Anästhesisten, Operateure, Zentralsterilisation und nicht zu vergessen das OP-Reinigungsteam.

Die Mitarbeiter der Pflege übernehmen einen eigenständigen Part, für den sie auch mit ihrem Namen und ihrer Person verantwortlich zeichnen. Ein Beispiel: Als Anästhesie-Fachpfleger ist Timo Serbin dafür verantwortlich, dass alle Narkose- und Zusatzgeräte einsatzbereit und alle nötigen Medikamente verfügbar sind. Parallel zur Narkosevorbereitung bereitet Kristina Becker die Instrumententische vor. Erst wenn Serbin und Becker alle Vorbereitungen getroffen und dies auch in der Checkliste dokumentiert haben, kann der Narkosearzt mit seiner Arbeit beginnen; der Staffelstab wird buchstäblich an das nächste Mitglied im OP-Team weitergegeben.

Zeitgleich mit dem schlafenden Patienten werden die Instrumententische in den OP-Saal geschoben. Wird ein Patient mit einem künstlichen Kniegelenk versorgt, sind neun bis zehn Container mit Instrumenten und Implantatzubehör im Einsatz. Eine Riesenmenge schwerer Geräte, aber auch millimeterfeiner Nadeln, die nach einem bestimmten System auf den Tischen gedeckt werden. „Falls die verantwortliche Person am Instrumententisch abgelöst werden muss, weiß der neue Kollege genau, wo welches Instrument liegt und könnte im Zweifelsfall blind danach greifen“, erklärt Becker.

Bevor die Operation beginnt, wird – wie bei einem letzten Check vor einem Flugzeugstart – beim so genannten Team-Time-out geprüft, ob alle Vorbereitungen getroffen sind: Name des Patienten, Art der Operation, die richtige Körperseite, Röntgenbilder, richtiges Implantat, Vorerkrankungen, Allergien des Patienten – alles wird einem letzten Check unterzogen und muss von allen Teammitgliedern am OP-Tisch freigegeben werden.

Während der OP gilt Timo Serbins Aufmerksamkeit dem schlafenden Patienten. Auf der anderen Seite des OP-Tischs verfolgt Kristina Becker konzentriert jeden Operationsschritt, kennt die Abläufe so genau, dass sie die Instrumente schon anreichen könnte, bevor der Operateur sie überhaupt angefordert hat. Beim Sign-out, dem Sicherheitscheck am Ende der OP, ist sie mit einem weiteren OP-Pflegenden für die Zählkon­trolle im Vier-Augen-Prinzip verantwortlich. „Jeder Patient kann sich sicher sein, dass keine Kompresse oder anderes vor dem Wundverschluss vergessen wird“, erzählt sie.

Anästhesiepflege oder OP-Pflege – Timo Serbin und Kristina Becker sind sich sicher, den „schönsten Beruf“ gewählt zu haben. Ursprünglich in der Kinderkrankenpflege ausgebildet, wechselte Kristina Becker als Quereinsteigerin gezielt in das eher medizinisch-technische Berufsbild der Operationstechnischen Assistenten (OTA): „Es ist ein anspruchsvoller Beruf, der einen kognitiv und körperlich fordert und mit viel Verantwortung verbunden ist. Ich mag die Teamarbeit.“ Timo Serbin, der eigentlich Musik studieren wollte, kam über den Zivildienst zur Krankenpflege. Die Intensiv- und Anästhesiepflege war von Anfang an sein Ziel. Er hat zusätzliche Weiterbildungen als Praxisanleiter, Reanimationstrainer und Pain Nurse absolviert. Serbin: „Die hohe Fachlichkeit und Eigenverantwortung sind sehr motivierend.“ Dass die Pflege im Rahmen der Gesetzgebung mehr Anerkennung verdient hätte, da sind sich beide einig – wohlwissend, dass sie im OP-Bereich einer Fachklinik mit überwiegend geplanten Eingriffen geregelte Dienste und planbare Freizeit genießen.