Zusammenhalt macht unseren Kreis lebenswert

„Zwischen den Jahren“ ziehen viele Bilanz. Ob im privaten oder öffentlichen Bereich ist das auch die Gelegenheit, dankbar zu sein für alles, was gut geklappt hat und für die Menschen, die unser Leben bereichern.

Besonders froh bin ich über den Zusammenhalt, der unseren Kreis so lebenswert macht. Das wird sichtbar beim Einsatz von Ehrenamtlichen in Sport, Kirche, Kultur- und Heimatpflege, Jugendarbeit, Senioren- und Flüchtlingsbetreuung.

Dankbar bin ich auch für die vielen guten Beratungen im Kreistag. Ich stelle immer wieder fest, dass uns mehr verbindet als uns trennt. Auch wenn wir manchmal um den richtigen Weg ringen, so haben wir meist das gleiche Ziel: die Entwicklung unseres Heimatkreises Warendorf. Gefreut habe ich mich über die große Mehrheit von fast 90 Prozent, mit der der Kreistag den Haushalt 2019 beschlossen hat. Das ist ein Vertrauensbeweis für die Arbeit der Kreisverwaltung. Mit Rekordinvestitionen von 33 Millionen Euro wird der Kreis neue Kindergartenplätze schaffen, Schulen erweitern und sanieren und Straßen in Stand setzen.

Wir können mit einer gesunden Portion Optimismus auf das Jahr 2019 blicken. Bei allen berechtigten Sorgen – auch mit Blick auf die Weltlage – gilt es dankbar zu sein, dass wir in Frieden und Freiheit leben. Viele von uns leben in einem Wohlstand, der vor Jahrzehnten kaum vorstellbar war. Das haben wir auch unserer Mitgliedschaft in der EU zu verdanken. Wenn wir im Mai 2019 für Europa an die Wahlurnen gehen, sollten wir daran denken! Für unsere exportorientierten Betriebe ist ein starkes Europa mit einem freien Handel sehr wichtig.

Zu den erfreulichen Entwicklungen des Jahres 2018 gehört, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche erneut zurückgegangen ist. Unsere Kreispolizei wird auch 2019 den Kampf gegen Einbrüche wieder in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.

Bei der Inklusion werden wir Fehler der Landespolitik korrigieren: Für die Förderschwerpunkte „Sprache und Lernen“ sowie „Emotionale und soziale Entwicklung“ wollen wir jeweils im Nord- und im Südkreis eigene Förderschulangebote schaffen. Das bestmögliche Angebot für jedes Kind und eine Durchlässigkeit zur Regelschule prägen unser innovatives Konzept. Inklusion bedeutet in meinen Augen auch die Wahlfreiheit der Eltern – sie sollen entscheiden, welche Schule der geeignete Förderort für ihr Kind ist.

Ein wichtiges Zukunftsprojekt ist der Ausbau des Breitbandnetzes. Ich freue mich, dass wir für den Netzausbau im Außenbereich von Bund und Land Förderzusagen bekommen haben, die einen reinen Glasfaserausbau ermöglichen. 2019 werden wir damit beginnen.

Ihnen allen wünsche ich ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2019! Lassen Sie uns gemeinsam mit Zuversicht und voller Tatendrang in das neue Jahr gehen und heute Abend auf die Zukunft anstoßen!

Ihr Landrat

Dr. Olaf Gericke