Kindern ein Zuhause geben

Jan (Name geändert) ist neun Jahre alt. Als er mit sieben Jahren vorübergehend in eine Bereitschaftspflegefamilie kommt, ist er ein verunsicherter kleiner Junge. Er ist sehr still und begegnet Erwachsenen mit großem Misstrauen. Hinter ihm liegen schwierige Jahre in seiner Ursprungsfamilie. Nachdem klar ist, dass Jan nicht wieder zu seinen leiblichen Eltern zurückkehren kann, wird er in eine vorbereitete Pflegefamilie vermittelt.

Die Lebensbedingungen von Kindern sind vielfältig, und nicht jedes Kind erlebt seine Familie als sichere Basis für seine Bedürfnisse nach Liebe, für Versorgung und eine gesunde Entwicklung. Wenn die Entwicklung von Kindern in ihrer Ursprungsfamilie gefährdet ist, weil Eltern aus unterschiedlichsten Gründen ihrer Erziehungsverantwortung nicht gerecht werden, kann die Unterbringung in einer Pflegefamilie notwendig sein.

Die Aufnahme eines Kindes in eine Pflegefamilie kann eine Chance sein und sorgt sicherlich für neue Lebendigkeit. Gleichzeitig ist diese Aufgabe auch eine große Herausforderung. Wichtige Voraussetzungen für die zukünftigen Pflegeeltern sind ausreichend Zeit, Verständnis und Geduld, denn diese Kinder haben schwierige Zeiten erlebt und belastende Erfahrungen mit Erwachsenen „im Gepäck“.

Die Entscheidung, ein Pflegekind über einen längeren Zeitraum bei sich aufzunehmen, muss vorher gut bedacht und vorbereitet sein. Diesen Prozess begleiten erfahrene Fachkräfte. Auch nach der Aufnahme eines Kindes werden die Pflegefamilien langfristig beraten und begleitet.

Neben Pflegeeltern, die ein Kind dauerhaft in ihrer Familie aufnehmen wollen, werden auch Bereitschaftspflegeeltern gesucht, die Kindern kurzfristig und für eine begrenzte Zeit einen familiären Lebensraum anbieten. Während des Aufenthaltes der Kinder in der Bereitschaftspflege wird im Rahmen der Jugendhilfe eine Zukunftsperspektive für das Kind erarbeitet. Ziel ist es, die Kinder in den Haushalt der Eltern zurückzuführen, wenn diese ihre Krise überwunden haben und zusätzliche Hilfe für die Zukunft in Anspruch nehmen. Ist dies nicht möglich, kann auch eine dauerhafte Fremdplatzierung der Kinder eine Perspektive sein.

Der Kinderschutzbund und die Jugendämter Ahlen und Beckum bereiten Dauerpflege- und Bereitschaftspflegefamilien in Vorgesprächen, Bewerberseminaren und Auswertungsgesprächen intensiv auf ihre Aufgabe vor. Das kostenfreie Bewerberseminar bietet ihnen eine Entscheidungsgrundlage für die Aufnahme eines Pflegekindes. Bewerber werden mit den emotionalen und psychischen Prozessen von Pflegekindern, der rechtlichen Situation einer Pflegefamilie sowie möglichen Problemen und Schwierigkeiten im Alltag mit dem Kind vertraut gemacht.

Ein unverbindlicher Informationsabend für Interessierte findet am Mittwoch, 9. Januar, um 19.30 Uhr in der Familienbildungsstätte Ahlen, Klosterstraße 10 a, statt. Eine vorherige Anmeldung ist bei den Veranstaltern möglich. Weitere Vorinformationen zum Bewerberseminar, das Anfang Februar 2019 beginnen wird, gibt es unter folgenden Kontaktdaten:

Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf unter, ✆ 0 23 82 / 54 70 43 32 oder E-Mail: schuette@kinderschutzbund-warendorf.de;

Jugendamt Beckum unter ✆ 0 25 21 /2 94 53 oder E-Mail: denner@beckum.de,

Jugendamt Ahlen unter ✆ 0 23 82 / 5 94 30 oder E-Mail: kuhlmann-morissem@stadt.ahlen.de