Sport erleichtert die berufliche Entwicklung. Das gilt im Besondern für die jungen Zuwanderer. Für die hat der Kreissportbund und die Bildungsinitiative Münster ein besonders Modellprojekt namens „BOLAS“ gestartet. Ziel der „Berufs-Orientierung-Lizenz-Ausbildung-Sport“ ist es die jungen Leute sprachlich, beruflich und sportlich zu fördern. So bekamen sie neben Sprachkursen und beruflichen Perspektiven auch die Möglichkeit der Übungsleiterschein zu machen.

„Tatsächlich haben fast alle Teilnehmer die Prüfungen bestanden und wir haben acht Übungsleiterzertifikate und vier Basisscheine ausgeteilt“, sagt Ferdi Schmal, Präsident des Kreissportbundes. Die konnte er fast nahtlos an Vereine im Kreis vermitteln. Doch es gab noch mehr. Denn bei einer Teambuilding-Maßnahme in der Sportschule in Hachen für den gesamten Kurs lernten alle Teilnehmer Schwimmen und sich als Gruppe kennen.

„Das Teamgefühl ist wichtig für die spätere berufliche Entwicklung“, ergänzt Projektleiterin Melanie Tillmann von der BMI. Denn hier wurde auch die Sprachkompetenz auf ein berufstaugliches Maß erweitert und mittels der SBH gab es dann noch einen Strauß Praktika. Dabei konnten die Absolventen in verschiedenen Berufsfeldern ihr Neigungen und Fähigkeiten erproben.

Nicht weniger wichtig war dabei auch der Kurs „Lebe in Deutschland“. Hier wurde den angehenden Neubürgern wesentliches der deutschen Geschichte und Kultur nahegebracht. Dazu zählt auch ein umfassender Unterricht in der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Republik.

In der SBH hatten die Kursteilnehmer die Möglichkeit in diverse Berufsbilder hinein zu schnuppern. „Unser Bestreben war es möglichst viel Bereiche der Wirtschaft abzudecken“, erklärte Thomas Schwarzrock, Leiter der Ahlener SBH. In den Praktika konnten die Teilnehmer ihre beruflichen Vorstellungen mit ihren individuellen Fähigkeiten abgleichen.

Das vom Sportbund und der Staatskanzlei des Landes finanzierte Projekt war so erfolgreich, dass für das eine Wiederholung geplant ist. „Allerdings werde wir das Sprachniveau anheben um schneller voranzukommen“, ergänzt Melanie Tillmann.