Viel Blitze in Hoetmar und Füchtorf

Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Haupt-Unfallursachen. Das ist eine Binsenweisheit. Dass sie dennoch ein einträgliches Geschäft bleibt, zeigt der Blick in Statistiken der Kreisverwaltung: Allein die inzwischen drei stationären Blitzsäulen registrierten 2018 insgesamt 65 000 Geschwindigkeitsverstöße, berichtet Ordnungsamtsleiter Ralf Holtstiege, der auch für das Sachgebiet Verkehr zuständig ist. Zwischen 15 und weit über 100 Euro wurden pro Verstoß fällig.

Die brandneue Anlage an der L 547 in Hoetmar, die erst Anfang November scharf geschaltet wurde, hat sich in der Hitliste der Geschwindigkeitsverstöße aus dem Stand auf Platz zwei katapultiert, und zwar bei den Messungen Richtung Freckenhorst. Die Spitzenposition nimmt der Blitzer an der B 475 in Höhe Füchtorf ein und zwar mit der Fahrtrichtung Glandorf.

Anders als bei den beiden anderen Säulen sind in der Füchtorfer gleich zwei Kameras untergebracht, sie kann in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig agieren.

Die Fahrtrichtung Warendorf nimmt Platz vier ein. Den dritten Platz belegt der erste Blitzer im Kreis, an der B 64 in Beelen, mit Geschwindigkeitsverstößen kreisauswärts. Wer in den Kreis hineinfährt, war etwas weniger häufig zu schnell. Das bedeutet Platz fünf.

An den ehemaligen Unfallschwerpunkten ist die Unfallhäufigkeit in Beelen und Füchtorf inzwischen vollkommen unauffällig, berichtet Holtstiege: „Da sind wir froh, dass wir die Säulen haben.“ Für Hoetmar sei es für eine Analyse noch etwas früh.

Insgesamt sollen Verkehrssünder 2019 rund 4,4 Millionen Euro in die Kasse des Kreises spülen, in den Folgejahren noch mehr. Allerdings beinhaltet dieser Ansatz neben den Einnahmen aus eigenen stationären und mobilen Messungen auch Bußgeldverfahren, die die Kreisverwaltung für die Polizei abwickelt, erläutert Holtstiege. Etwa die Hälfte der Einnahmen stamme aus den stationären Messungen.

Spätestens nach einem halben Jahr hat eine Blitzsäule ihre Anschaffungskosten von rund 100 000 Euro wieder eingespielt, schätzt der Ordnungsamtsleiter.

Allerdings müssen im Betrieb noch eine Reihe laufender Kosten gegengerechnet werden, nicht zuletzt, weil die sie immer wieder Zielscheibe erboster Attacken sind. Mal ist es Feuer, mal ein Hammer, gerne werden die Scheiben vor der Kamera auch mit Farbe besprüht. In Hoetmar ist das innerhalb der zwei Monate gleich zwei Mal passiert.

Noch in diesem Jahr wird ein Trailer die Familie der kreiseigenen Blitzer ergänzen. Anders als die Säulen ist der mobil und kann den Standort wechseln. Anders als der bekannte Caddy wird die darauf montierte Kamera 24 Stunden-Überwachungen ermöglichen. Dadurch erwartet der Kreis nicht nur höhere Einnahmen. Testmessungen zum Beispiel in Wohngebieten oder vor Schulen könnten dann auch zuverlässigere Daten liefern als heute.

Denn so sehr sich Fahrer über Blitzer ärgern, eins ist für Holtstiege klar: „Wir können den Bürgerwünschen nach Kontrollen mit unseren mobilen Geräten derzeit nicht ansatzweise nachkommen. Bei sich zu hause will jeder, dass alle langsam fahren.“