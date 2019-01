Zum einen geht es darum, ältere Landwirte, die in Ruhestand gehen, mit jüngeren, aktiven Landwirten und mit den Themen der Zeit zusammenzubringen, erläuterte KLB-Referent Josef Everwin. Dieser Gedanke einer offenen, generationsübergreifenden Kommunikation solle auch vermeiden, dass Landwirte im Ruhestand (viele geben ab dem 65. Lebensjahr den Hof in jüngere Hände) den Anschluss verlieren könnten.

Zum anderen geht es auch um Geselligkeit und gemeinsame schöne Stunden. Dazu stellte die Landwirtschaftliche Seniorengemeinschaft im Kreis Warendorf auch im 32. Jahr ihres Bestehens ein umfassendes Programm zusammen.

Neben einem Frühlingssingen, einer Veranstaltung zum Mondlandungsjubiläum und zur Schlafforschung geht es unter anderem auch um Europas Zukunft im 21. Jahrhundert, Achtsamkeit und Heimatgefühl. Die Studienwoche beschäftigt sich Anfang Juli auf der Wasserburg Rindern mit der Wirtschafts, Religions- und Kulturgeschichte des Niederrheins.

Die beiden neuen Vorsitzenden Magdalene Leuer und August Finkenbrink bedankten sich bei ihrem Vorgänger Heinz Disselmann, der aus gesundheitlichen Gründen nach mehr als einem ganzen Jahrzehnt den Vorsitz abgeben musste und sehr gute Arbeit geleistet habe.

Insgesamt sei die landwirtschaftliche Seniorengemeinschaft im Kreis sehr beliebt, betonte KLB-Referent Josef Everwin: „Teilnehmer reisen auch aus Wadersloh oder Lippstadt zu den Veranstaltungen an, die größtenteils in der LVHS Freckenhorst stattfinden. Dieser Ort hat sich sehr bewährt.“ Zu den Veranstaltungen kommen in der Regel zwischen 60 und 100 Personen, zum Start in neue Veranstaltungsjahr zum Thema „Werte, meine Normen“ waren es am Donnerstag 85 Menschen aus dem gesamten Kreis.

Die Mitgliedschaftsgebühr ist übrigens freiwillig und liegt pro Familie bei 25 Euro im Jahr. „Dafür gibt es Ermäßigungen“, sagt Magdalene Leuer und nennt die beliebte „Studienwoche“.