Soll das rote Pflaster bleiben?

Jetzt müssen es die Bürger richten. Der Rat der Stadt Oelde hat in seiner Sitzung am Montag mit deutlicher Mehrheit bekräftigt, an seinem Beschluss über die geplante Umgestaltung des Marktplatzes festzuhalten. Zuvor hatten die Kommunalpolitiker einstimmig das Bürgerbegehren für zulässig erklärt; der Bürgerentscheid soll am 24. März durchgeführt werden.