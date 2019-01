Zu der Veranstaltung „Top Ten des Ehrenamts im Sport“ hatten der Kreis und der Kreissportbund ( KSB) zum 18. Mal gemeinsam eingeladen. Im Sparkassenforum Warendorf erhielten die Ehrenamtlichen ihre Urkunden. Unter den gut 80 Teilnehmern waren zahlreiche Vertreter der Sportvereine. Die Trampolin-Springerinnen des Studios Joy for Life in Ennigerloh brachten die Anwesenden mit ihrem Programm zum Staunen und sorgten für ausgezeichnete Unterhaltung. Mit tosen-dem Applaus wurden die Sportlerinnen für ihren dynamischen Auftritt gefeiert.

„Sie engagieren sich mit voller Hingabe und Überzeugung in der Freizeit für Ihren Verein – und das teilweise schon seit Jahrzehnten“, würdigte Gericke die Geehrten. „Dadurch helfen Sie, soziale Werte wie Fairness, Toleranz, Respekt und Team-geist zu vermitteln.“ Die Verdienste der „Top Ten“ wurden im weiteren Verlauf des Abends von Laudatoren aus den jeweiligen Vereinen in kurzen Reden näher beschrieben.

Die Vereine hatten ihre Vorschläge im Vorfeld bei der Jury des Kreissportbundes eingereicht. „Mehr als 6000 Ehrenamtliche in den Sportvereinen im Kreis Warendorf leisten wertvolle Arbeit. Auch wenn es nicht leichter geworden ist, Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen, so bin ich doch optimistisch, dass das auch in Zukunft bei uns im Kreis so gut weiterläuft“, so Ferdi Schmal, Präsident des Kreissportbundes.

Die Vereine und ihre Mitglieder seien wichtige Partner für die Kreisverwaltung, so der Landrat. „Ein Beispiel dafür ist das Modellprojekt „Flic Flac Kids“. Hier arbeiten der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Kreises, der Kreissportbund und Kitas Hand in Hand.“

Nach dem offiziellen Teil bestand Gelegenheit zum Kennenlernen.