Hospiz sucht neues Domizil

Diese hatte das Gebäude im Ahlener Nonnengarten im Jahr 2001 gemietet. Der Vertrag läuft Ende 2031 aus. In den vergangenen sechs Jahren hatte die Hospizbewegung mehrfach versucht, das Haus, das dem Orden der Schwestern Unserer Lieben Frau mit Sitz in Coesfeld gehört, zu erwerben. Vergeblich. Die Schwestern wollen Haus und Grundstück nur zum Preis des Wertgutachtens verkaufen, das sie 2015 in Auftrag gegeben hatten. Dieser Kaufpreis ist der Hospizbewegung aber viel zu hoch. „Hier fallen hohe Renovierungskosten an, die im Wertgutachten nicht berücksichtigt sind“, erklärt Elke Sohst, Vorsitzende der Hospizbewegung. Deswegen habe man dem Orden vorgeschlagen, Haus und Grundstück zum Grundstückspreis zu erwerben – der würde etwa bei der Hälfte des Preises liegen, der im Wertgutachten steht. Dieses Angebot haben die Schwestern zweimal abgelehnt.

„ Klar ist, dass wir am Standort im Ahlener Nonnengarten nicht bleiben werden. Klar ist, dass wir am Standort im Ahlener Nonnengarten nicht bleiben werden. “ Erich Lange

Damit ist nun auch für die Hospizbewegung Schluss, Ihr bleiben zwölf Jahre, um nach einem neuen Domizil zu suchen. Also kein Grund zur Sorge?

„Doch, es eilt“, reagiert Erich Lange. Denn die Zeiten seien vorbei, in denen es für Neubau oder Erweiterung eines Hospizes Geld vom Staat gibt. Landesweit bestehe eine relativ auskömmliche Versorgung mit Hospizen, deswegen habe die Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes NRW die Förderung komplett eingestellt. Im Jahr 2001 sei das Ahlener Hospiz als Modellprojekt vom Bund gefördert worden, der damals die Hälfte der Einrichtungs- und Umbaukosten übernommen hatte.

„Das letzte Hospiz wurde jetzt 2018 im Kreis Soest errichtet – für fast 3,5 Millionen Euro. Eine vergleichbare Summe müssten wir künftig alleine aufbringen.“ Woher dieses Geld kommen soll, ist den Verantwortlichen der Hospizbewegung völlig schleierhaft.

„ Wer eine Idee hat, wo wir ein neues Quartier beziehen können, darf sich gerne melden. Wer eine Idee hat, wo wir ein neues Quartier beziehen können, darf sich gerne melden. “ Elke Sohst

„Unser Wunsch ist es, das ambulante und stationäre Angebot sowie die Verwaltung weiter unter einem Dach zu haben. Und wenn einer eine Idee hat, wo wir ein neues Quartier beziehen können, darf sich gerne bei uns melden. Das muss auch nicht in Ahlen sein“, sagt Elke Sohst.

Ob das Hospiz überhaupt noch bis 2031 im Ahlener Nonnengarten bleiben kann, sei im Übrigen nicht geklärt. „Die obere Etage mit 680 Quadratmetern steht seit Ende 2017 komplett leer. Damals sind die letzten Nonnen hier ausgezogen. Der Leerstand ist für den Zustand des Gebäudes kein Vorteil“, gibt Lange zu bedenken, der darauf hinweist, dass auch das Dach und etliche Fenster dringend saniert werden müssten. Außerdem sei eine Drainage des Bodens überfällig. „Wenn es viel regnet, haben wir das Wasser im Keller.“

Vom Orden Unserer Lieben Frau war am Mittwoch keine Stellungnahme zu erhalten. Die Oberin sei die Woche über verreist, hieß es, und außer ihr niemand auskunftsberechtigt.