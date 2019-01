Dörfer dürfen wieder wachsen

Vor allem in Everswinkeler Ortsteil Alverskirchen hatte es wegen der im Jahr 2013 vom Oberverwaltungsgericht Münster gestoppten Ausweisung eines solchen Baugebietes viel Streit gegeben. Aber auch in Beckum-Vellern, in Ostbevern-Brock oder in Drensteinfurt-Ameke sehen die Bürgermeister jetzt neue Möglichkeiten.

„Das ist für uns eine Riesen-Chance“, so Strothmann. Dürfe man nur wenige Bauplätze ausweisen, seien oft Infrastrukturen in den Dörfern gefährdet – etwa weil es nicht genug Kinder für die Kitas und Grundschulen gibt. Der neue Landesentwicklungsplan wird daher von allen Bürgermeistern als Fortschritt bewertet.

Ferner befassten sich die Rathaus-Chefs mit Verbesserungen bei der Feuerwehr. Ein neues System ermöglicht eine frühere Alarmierung der Rettungskräfte. „Dadurch sind wir 48 Sekunden schneller, und bei der Lebensrettung zählt jede Sekunde.“